Samsung lance ses barrettes de RAM 512 Go, mais vous ne pourrez pas les acheter

Après plusieurs mois d'attente, les gigantesques barrettes de RAM 512 Go de Samsung sont enfin disponibles. Elles n'ont de gigantesque que leur capacité de stockage, puisqu'elles sont en réalité plus fines que les modèles classiques. Néanmoins, elles ne sont pour l'heure destinées qu'aux professionnels.

Voilà 3 ans que Samsung travaille sur son projet titanesque. En mars dernier, les choses s'officialisent : la firme sud-coréenne annonce l'arrivée prochaine des premières barrettes de RAM DDR5 512 Go. Oui, vous avez bien lu, et non, il ne s'agit pas de la capacité de stockage du prochain SSD du constructeur. Avec un débit atteignant 7200 Mb/s, ces barrettes révolutionnent clairement le secteur. Aujourd'hui, Samsung a annoncé leur lancement sur le marché.

Pour obtenir ces performances hors du commun, la compagnie a dû revoir en profondeur ses procédés de fabrication. Tout comme pour ses CPU, il a fallu pour commencer réduire la taille de gravure de 15 nm à 14 nm. Une différence finalement pas si conséquente, mais qu'importe, les besoins ne sont pas les mêmes que pour un SoC. Ce qui compte, c'est plutôt la “finesse” de la mémoire.

Les barrettes de RAM à 512 Go ne sont pas faites pour le grand public

Concrètement, une barrette de RAM est composée de plusieurs couches de stockage empilées les unes sur les autres. Elles sont traversées par des circuits intitulés “Through Silicon Via (TSV)”, chargés de transporter les données. En temps normal, ces couches mesurent 1,2 mm d'épaisseur, ce qui permet d'en intégrer 4 à un seul module. Le procédé de Samsung revient donc, pour schématiser grossièrement, à compresser le tout : couche, module, isolant, circuit, pour finalement arriver à 1 mm d'épaisseur.

Grâce à cela, il est possible doubler de le nombre de couches pour arriver jusqu'à 8. C'est cela qui permet d'obtenir ces monstres de mémoire que sont ses nouvelles barrettes. Malgré tout, ne vous réjouissez pas trop vite : elles ne sont pas prêtes de se retrouver dans votre PC. Samsung vise plutôt les professionnels, comme par exemple les serveurs, les datacenters ou encore les supercalculateurs. Patience donc, il va encore falloir se contenter de quelques Go.

