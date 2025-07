Superman n’arrive même pas en tête du top 10 des films les plus piratés de la semaine, voici le grand vainqueur

Malgré la lutte acharnée des autorités contre les sites de torrents, le piratage a encore de beaux jours devant lui. Et les premières victimes, pour ne pas changer, sont souvent les dernières sorties cinés et nouveautés des services de streaming. Voici le top 10 des films les plus piratés la semaine dernière.

Les sites de torrent sont des plateformes qui permettent le téléchargement de fichiers volumineux… tels que des films. Or, on le rappelle, télécharger ces contenus protégés sans autorisation constitue une violation du droit d’auteur. C’est pour cela que les autorités et les ayants droit ont ces sites dans le viseur.

Et malgré toutes les sanctions prononcées à leur encontre, ils continuent de pulluler : c’est la loi de l’offre et de la demande. Et la demande ne cesse d’être importante, a fortiori lorsqu’il s’agit des derniers films sortis au cinéma et sur les plateformes de streaming. C’est ce que montre cette semaine la liste des films les plus piratés, établie hebdomadairement « à titre purement informatif et éducatif » par Torrent Freak à partir de données publiques, afin de fournir un bref éclairage des tendances en matière de piratage.

Voici le TOP 10 des films les plus piratés du 21 au 28 juillet 2025

Ce serait mentir que de dire que c’est une surprise… Ce top 10 comprend principalement des films sortis récemment au cinéma, dont de gros succès récents au box-office : Dragons, le nouveau blockbuster fantastique à gros budget, ou encore Lilo & Stitch sont par ailleurs en tête du classement. Quant à Superman, il ferme le podium.

Cette semaine, Torrent Freak précise que trois nouveaux titres font leur apparition dans le classement : Lilo & Stitch, Happy Gilmore 2 et Materialists.

Voici le Top 10 complet établi par Torrent Freak :

Dragon

Lilo & Stitch

Superman

Happy Gilmore 2

Ballerina

Thunderbolts

Materialists

M3GAN 2.0

Sinners

Destination Finale : Bloodlines

La tendance semble donc être au piratage de remakes en prise de vues réelles. Mais plus encore, elle semble être à la nostalgie : ce classement est rempli de seconds opus, (Happy Gilmore 2 et M3GAN 2.0) de spin-off (Ballerina) ou de reboot (Destination Finale). Il apparaît également que cet été, les pirates soient davantage disposés à télécharger des films sombres que comiques, avec les différents drames, thrillers et film d’horreur qui composent ce top 10.