Piratage : voici le top 10 des films téléchargés illégalement en février 2025

Les autorités ont beau poursuivre la lutte contre les sites de torrents, le piratage a encore le vent en poupe. Et comme toujours, les dernières sorties ciné et sur les plateforme de streaming en sont les premières victimes. Voici justement le top 10 des films les plus piratés en février 2025.

Les sites de torrent sont toujours l'une des cibles prioritaires des ayants-droit et des autorités. Encore dernièrement, nous avons évoqué dans nos colonnes les gros soucis rencontrés par TorrentGalaxy, plateforme extrêmement populaire dans le milieu depuis la fermeture de PopCorn Time.

Malgré toutes les sanctions décrétées à l'encontre de ces sites de torrents, la demande reste encore forte… Surtout quand il s'agit des dernières sorties au cinéma et sur les services de streaming. Comme chaque mois, nos confrères de Torrent Freak viennent de partager la liste des films les plus piratés du moment. Avant de rentrer dans le détail, on rappelle évidemment que le téléchargement de contenu sans autorisation constitue une violation du droit d'auteur.

A noter que ces statistiques de téléchargement de torrents sont uniquement destinés à fournir un bref aperçu des tendances actuelles en matière de piratage. Torrent Freak précise d'ailleurs que toutes les données sont collectées à partir de ressources publiques. Alors, quels sont les films les plus populaires sur les sites de torrent en février 2025 ?

Voici le TOP 10 des films les plus piratés en février 2025

Sans surprise, ce TOP 10 comprend surtout de gros succès récents au box-office, mais aussi certaines nouveautés disponibles sur des plateformes de streaming. C'est le cas par exemple de The Gorge, un film d'action/romance qui vient tout juste de débarquer sur Apple TV+. Porté par Anya Taylor-Joy (Furiosa, Le Jeu de la Dame) et Milles Teller (Top Gun Maverick, Whiplash), le long-métrage a profité d'une belle campagne marketing, ce qui peut expliquer ce succès sur les plateformes de torrent. Malheureusement pour la firme de Cupertino, le film est numéro 1 du classement.

En seconde position, on retrouve sans surprise l'une des plus grosses sorties de Noël dernier, à savoir Mufasa : le Roi Lion. Rien d'étonnant, les Disney-Pixar ont toujours eu le vent en poupe sur les sites de piratage. Voici le reste du TOP 10 établi par Torrent Freak :

The Gorge

Mufasa : le Roi Lion

Companion

The Brutalist

Vol à haut risque

Moana 2

Nosferatu

Dog Man

Sonic the Hedgehog 3

Gladiator II

Il est toujours impressionnant de voir que certains films de 2024, comme Gladiator II ou Moana 2, figurent toujours dans la liste des long-métrages les plus téléchargés, plus de 3/4 mois après leur sortie en salles.