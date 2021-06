Super prix sur le set LEGO Star Wars Faucon Millenium pour le Prime Day

À quelques jours du début des soldes d'été 2021, Amazon fait plaisir aux fans de LEGO Star Wars en proposant le set de construction Faucon Millenium à un super prix. Grâce notamment à un coupon de réduction, le set en question atteint presque la barre des 95 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour changer des bons plans high-tech du Prime Day Amazon, voici une belle affaire qui plaira aux fans des célèbres LEGO.

En ce moment, les grands accros aux fameuses briques peuvent acquérir le set LEGO 75257 Star Wars Faucon Millenium au tarif de 95,32 euros euros au lieu de 135,99 euros chez Amazon. Afin d'obtenir le prix réduit, il suffit de cocher un coupon visible sur la fiche produit. Une réduction précise de 31,48 euros sera alors appliquée au cours de l'étape du panier.

Idéal pour des enfants âgés de 9 ans et plus, le set LEGO Star Wars en question inclut 7 personnages de la saga Star Wars qui sont les figurines de Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian, Boolio, ainsi que les droïdes R2-D2 et D-O. À l'extérieur, le Faucon Millennium (dont les dimensions sont de 14 cm de haut, 44 cm de long et 32 cm de large) comporte des tourelles supérieure et inférieure rotatives, 2 fusils à ressort, une rampe d'accès qui s'abaisse et un cockpit qui s'ouvre pour accueillir 2 figurines. Enfin, l'intérieur contient un espace de chargement avec 2 conteneurs, un ordinateur de navigation avec un siège pivotant, un canapé et une table d’holojeu Dejarik, une cuisine, une couchette, un compartiment secret pour la contrebande et un système d’hyperpropulsion avec des outils pour le réparer.