SteelSeries Arctis 7P+ : super prix sur le casque gaming sans fil pour PS5

Avis aux gamers à la recherche d'un casque sans fil en promotion ! Jusqu'au lundi 2 mai 2022, le SteelSeries Arctis 7P+ est vendu par la Fnac à 109,99 euros par l'intermédiaire d'une réduction de 45%. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Pour ce deal consacré à l'univers du gaming, l'enseigne Fnac propose sur son site ligne un casque sans fil de la marque SteelSeries à prix réduit. Jusqu'au 2 mai 2022 inclus, il est ainsi possible de se procurer le SteelSeries Arctis 7P+ dans un coloris au tarif de 109,99 euros au lieu de 199,99 euros ; soit une remise immédiate de 90 euros de la part de la Fnac. Pour information, le casque sans fil est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Fnac.

Considéré comme étant l'un des meilleurs casques sans fil de l'année 2021, le Arctis 7P+ de SteelSeries a été conçu pour la PlayStation 5 et est également compatible avec PlayStation 4, PC, Android, Switch et iPad. Le dongle USB-C multiplateforme permet aux joueurs de passer facilement d’un système à l’autre avec une connexion sans fil 2,4 GHz à basse latence.

L'appareil dispose d'une capacité de chargement USB-C de pointe pour une flexibilité maximale plus un chargement rapide de 15 minutes pour une utilisation de 3 heures. L’autonomie de la batterie améliorée de 30 heures durera encore plus longtemps que les plus longues sessions de jeu. Enfin, on retrouve un micro bidirectionnel ClearCast certifié Discord avec élimination du bruit.