Super Mario Bros Wonder est disponible en téléchargement illégal, le jeu Switch s’est déjà fait pirater

Nintendo s’est encore une fois fait pirater. Super Mario Bros. Wonder est déjà disponible en téléchargement gratuit, et illégal, sur des plateformes spécialisées.

Super Mario Bros. Wonder est le jeu de plateforme le plus attendu sur la Switch, et toutes consoles confondues, tant il fait honneur au genre tout en jetant un œil vers l’avenir. Tout le monde s'accorde à dire que ce volet des aventures du plombier italien pourrait être le dernier sur cette version de la console portable japonaise. À quatre jours de la présentation officielle du jeu, son code source est déjà disponible en ligne sur des plateformes de téléchargement illégal.

Le géant nippon du jeu vidéo est malheureusement coutumier du fait. Il y a peu, un autre titre phare de la compagnie, Zelda Tears of The Kingdom, avait aussi fuité sur les réseaux peu avant son dévoilement, et des titres tels que Pokemon Scarlet et Violet ou encore Bayonetta 3 avaient subi le même sort en 2022. Comble de l’ironie, certains internautes, sur Twitch notamment, diffusent déjà des sessions de jeu de « Super Mario Bros. Wonder » et affirment avoir pu mettre la main sur une copie physique du jeu avant son lancement.

Des pirates ont mis Super Mario Bros. Wonder en ligne avant la présentation officielle

Le compte Twitter de GhoulmealDome nous donne plus de détails sur cette fuite qui doit probablement faire rager les dirigeants de Nintendo. « Le jeu a fait l’objet d’une fuite sur Internet. Il utilise le moteur ModuleSystem, qui est également utilisé par Tears of the Kingdom et Splatoon 3. Si vous n’aimez pas les spoilers, c’est le moment de prendre vos dispositions pour les éviter ! ». Les joueurs les plus impatients, ou les moins scrupuleux, peuvent déjà se lancer dans les nouvelles aventures de Mario… mais pas sur la Switch.

Super Mario Bros. Wonder est effectivement disponible au téléchargement sur certains forums et sites spécialisés, mais sous forme de fichier ROM. Pour en profiter avant tout le monde, il faut donc le lancer à travers un émulateur de Nintendo Switch sur PC tel que Yuzu ou encore Ryujinx, qui fonctionne aussi bien sur Windows, Linux, and macOS en 4K à 60 FPS.

