Cette application utilise l’IA pour transformer votre smartphone en un véritable studio musical

Une nouvelle application révolutionnaire mise sur l’intelligence artificielle pour démocratiser la création musicale. Grâce à ses outils innovants, elle rend accessible une activité autrefois réservée à des experts.

L’intelligence artificielle a ouvert des perspectives étonnantes dans le domaine de la création. Par exemple, un fan a récemment utilisé une IA avancée pour produire un court-métrage inspiré du dernier Batman, un projet impressionnant mais complexe, nécessitant des compétences poussées. À l’opposé, des applis plus accessibles, comme Imagen 3 de Google, permettent à des amateurs de réaliser des projets simples comme générer des images de haute qualité. Aujourd’hui, c’est dans la musique que l’IA s’invite, avec des outils qui transforment n’importe quelle idée en une composition originale.

Suno AI, l’un des pionniers de la musique générée par intelligence artificielle, continue de bouleverser le secteur avec des outils innovants. Connue pour des fonctionnalités comme « Covers », qui réimagine les chansons existantes dans des styles musicaux variés, l’application se distingue par sa simplicité. Elle permet même à des débutants de créer des morceaux personnalisés. Désormais, l’application n’est plus réservée aux utilisateurs d’iOS : elle débarque sur Android afin de rendre son studio musical virtuel accessible à un plus grand public.

Suno AI transforme les smartphones Android en studios musicaux complets

Avec Suno AI, les utilisateurs peuvent générer des chansons complètes en quelques clics. L’application propose de créer jusqu’à quatre minutes de musique en combinant paroles, instrumentaux et voix. Une fois une idée ou un texte fourni, Suno compose instantanément un morceau, adapté aux préférences exprimées. Cette simplicité la rend idéale pour les amateurs cherchant à s’amuser ou les créateurs voulant expérimenter rapidement. En plus, les utilisateurs peuvent partager leurs créations, parcourir celles des autres et suivre leurs artistes favoris sur la plateforme.

L’application a également surmonté une critique majeure : la qualité audio. Une mise à jour récente améliore nettement le rendu sonore et introduit ReMi, un générateur de paroles qui propose des textes plus originaux et percutants. En parallèle, le partenariat de Suno avec Microsoft, qui avait marqué les débuts de l’application via un plugin Copilot, montre son engagement dans l’innovation. Aujourd’hui disponible sur le Google Play Store, Suno AI invite les utilisateurs Android à explorer leur créativité musicale pour transformer leur smartphone en un studio portatif.