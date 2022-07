Stranger Things : Netflix lance sa toute première collection de NFT !

De nombreuses entreprises ont décidé de se lancer les NFT au cours des derniers mois. C'est désormais le cas de Netflix, qui vient de lancer sa première collection de NFTs dédiée à Stranger Things, en collaboration avec la société de collection numérique Candy Entertainment.

Comme vous le savez, de nombreuses entreprises se sont lancées sur le marché des NFT, ces jeton non fongibles uniques, numérisés et inscrits sur la Blockchain. DC Comics a par exemple lancé sa propre plateforme de ventes de NFT avec plusieurs collections Batman, ou encore eBay avec sa collection de NFT dédiée aux sportifs.

Le premier tweet de l'histoire a d'ailleurs été vendu à prix d'or, pour un peu plus de 2,9 milliards de dollars. D'ailleurs, son propriétaire actuel est désormais dans une impasse… puisque sa valeur est autour des 29 euros.

Or, nous apprenons ce jeudi 14 juillet que Netflix se lance à son tour sur le marché des NFT, en collaboration avec la société spécialisée dans les collections numériques Candy Entertainment. En effet, la plateforme de streaming numéro un lance aujourd'hui une collection de NFTs dédiée à Stranger Things, sa série phare, baptisée “The Upside Down Series”.

Netflix lance une collection de NFTs spécial Stranger Things

“Il s'agit de 17 posters en édition limitée de vos personnages préférées de Stranger Things, tous vendus dans une boite mystère (ce qui signifie que vous ne saurez pas quel poster vous allez obtenir avant d'ouvrir la boite mystère) à 11 $ chacun”, précise Candy dans un papier de blog officiel.

Par ailleurs et pour les complétistes d'entre-vous, la société propose également 99 packs Hellfire Club (en référence au club D&D d'Eddie, Mike, Lucas et Dustin évoqué dans la saison 4 de Stranger Things) à 275 $ chacun, qui comprendront les 17 posters des différents personnages de la série. Au total, Candy Entertainment va mettre en vente 11 111 posters.

En France, les ventes débuteront à 20h et elles se concluront à 17 heures le 20 juillet (si l'intégralité des stocks n'a pas été écoulé avant). Sans surprise, les quantité disponibles varient pour chaque personnage. Ainsi, Mike, Lucas, Hopper, Joyce, Max, Steve et Eddie auront 748 NFTs dédiés, contre 613 pour Will, Jonathan, Argyle, Murray ou encore Robin et Nancy. Pour obtenir un NFT d'Eleven, le personnage central du show incarné par Millie Bobby Brown, il faudra croiser les doigts puisque seulement 223 NFTs seront disponibles.