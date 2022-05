eBay lance une collection de NFT dédiée aux sportifs

eBay vient de lancer une collection de tokens non fongibles sur son site web. Cette première salve de tokens est consacrée à la légende du hockey canadien, Wayne Gretsky. D'autres athlètes seront mis à l'honneur dans les mois à venir. Cette initiative vise à démocratiser la technologie NFT en s'adressent aux internautes non familiers avec les cryptomonnaies.

L'essor des tokens non fongibles (NFT) pousse de nombreuses entreprises à se lancer sur le marché des oeuvres numériques certifiées sur la blockchain. Ces derniers mois, Meta a annoncé l'arrivée des NFT sur Instagram, des marques de luxe comme Gucci ont lancé leur propre collection et Sega a confirmé le développement de jeux AAA qui comprennent des jetons non fongibles.

Soucieux de surfer sur le succès des NFT, eBay vient d'inaugurer sa première collection, baptisée Genesis. Ces objets numériques de collection sont consacrés aux plus grands athlètes au monde, comme Wayne Gretsky, la légende de la Ligue nationale de hockey.

eBay lance une collection de NFT, les tokens les plus rares sont déjà sold-out !

La collection comprend des versions animées de Gretsky, inspirées par les couvertures des magazines Sports Illustrated. “Il y a quarante ans, j'étais reconnaissante d'être sur la couverture de Sports Illustrated, ce fut un moment monumental de ma vie”, explique Wayne Gretsky, qui assure être “honoré d'apporter cette expérience” à ses fans.

eBay propose des NFT avec des niveaux différents de rareté. La collection est en effet découpée en 4 niveaux différents de rareté. Les NFT estampillé “vert” sont produits à 299 exemplaires. Les NFT “or” sont disponibles en 199 unités, les NFT platine en 99 actifs et les tokens diamant en 15.

Plus un NFT est rare, plus son prix est élevé. L.es niveaux de rareté diamant, platine et or sont respectivement vendus à 1 500 $, 100 $ et 25 $ sur la plateforme d'eBay. Les NFT les plus rares sont déjà en rupture de stock. Il ne reste plus que les NFT vert, tirés à 299 exemplaires. “Les NFT et la technologie blockchain révolutionnent l'espace des objets de collection et sont de plus en plus considérés comme une opportunité d'investissement pour les passionnés”, explique Dawn Block, vice-présidente des objets de collection chez eBay.

eBay se tourne vers les NFT tandis que le marché est en baisse

Pour développer cette collection de tokens, eBay s'est tourné vers OneOf, une plateforme d'échange de NFT spécialisée dans le sport et la musique. “Grâce à notre partenariat avec OneOf, eBay rend les NFT convoités plus accessibles à une nouvelle génération de collectionneurs partout dans le monde”, se félicite eBay dans un communiqué de presse.

De son coté, OneOf estime que ce partenariat va permettre de démocratiser la technologie des NFT. Comme le souligne la plateforme, il n'est plus nécessaire de s'y connaître en cryptomonnaies pour s'offrir un token non fongible. “Vous n'avez pas besoin d'être un expert en cryptomonnaie pour acheter, vendre et collectionner des NFT. OneOf et eBay apportent la technologie Web3 transformatrice aux 100 millions de consommateurs de masse non habitués aux crypto”, détaille Lin Dai, PDG de OneOf.

Progressivement, le marché des NFT cherche à s'adresser au grand public en s'émancipant des cryptomonnaies. Dans la même optique, un distributeur automatique de NFT a été installé à New York. Il permet d'acheter des NFT directement avec des dollars américains via une carte bancaire.

Dans le courant de l'année, eBay mettra en ligne d'autres collections consacrées à des athlètes de haut niveau. Le virage de la plateforme d'enchères vers les NFT survient alors que le marché des actifs numériques blockchain a enregistré une forte baisse. Cette baisse a été provoquée par l'effondrement du marché des cryptomonnaies suite au crash de l'UST, le stablecoin de Luna. Ces derniers jours, le marché des NFT s'est progressivement stabilisé. Alors que la plupart des cryptomonnaies sont toujours dans le rouge, les ventes de NFT semblent résister aux turbulences des marchés financiers.