DC Comics lance sa propre plateforme de vente de NFT, avec plusieurs collections Batman !

DC Comics vient de lancer sa propre marketplace de vente de NFT. La maison d'édition a mis en ligne plusieurs collections consacrées à Batman, son personnage phare. Il est possible d'acheter les oeuvres avec une carte de crédit plutôt qu'avec des cryptomonnaies.

DC Comics, la maison d'édition derrière Batman, Superman, Wonder Woman et consorts, vient d'annoncer le lancement de sa propre marketplace de tokens non fongibles (NFT). Dans un premier temps, le site web est uniquement disponible en version beta.

La plateforme permet d'acheter des oeuvres numériques aux effigies des personnages de l'écurie, comme Batman. DC a d'ailleurs lancé une collection de NFT inspirés du film The Batman, avec Robert Pattinson. Les enchères de plusieurs tokens ont grimpé en flèche, avec des oeuvres affichées autour des 500,000 dollars.

DC Comics démocratise les NFT

On y trouve aussi des collections consacrées au masque du justicier de Gotham, Bat Cowl. Les fans inconditionnels de la chauve-souris apprécieront également la collection qui représente chacun des quartiers de Gotham, dont les Narrows ou le tristement célèbre Park Row. Plusieurs oeuvres sont abordables. Il est possible d'acheter un NFT DC Comics pour une quarantaine de dollars.

Notez que DC permet d'acheter des tokens non fongibles sans devoir passer par les cryptomonnaies. “Les NFT peuvent être achetés avec des cartes de crédit et de débit ou avec votre solde créditeur existant. Vous pouvez obtenir des crédits en les achetant avec votre carte de crédit, ou vous pouvez recevoir le produit de la vente de vos NFT sous la forme d'un solde créditeur”, explique la FAQ. Les paiements en cryptomonnaies sont prévus dans une future mise à jour.

De nombreux grands noms cherchent à démocratiser les NFT en les dissociant des cryptomonnaies. C'est notamment le cas d'eBay. La première collection de tokens lancée par la plateforme peut être achetée avec une carte de crédit. C'est assez récent pour être remarqué. Enfin, DC Comics s'appuie sur le réseau Palm pour faire fonctionner sa marketplace. Il s'agit d'une blockchain secondaire du réseau Ethereum.

Ce n'est pas la première incursion de DC Comics dans le monde des NFT. La maison d'édition avait lancé ses premiers actifs numériques lors de la DC Fandome, une convention virtuelle. Sous l'égide de Warner Bros, DC avait ensuite mis en ligne plusieurs collections. Pour rappel, Marvel Comics s'est également lancé dans les NFT. La maison derrière les Avengers et les X-Men a lancé cinq statues numériques en 3D à collectionner de Spider-Man l'année dernière.