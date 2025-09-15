Stranger Things : la saison 5 aura un lien un direct avec Stephen King, la frousse sera au rendez-vous

Alors que la date de sortie de la saison 5 approche à grands pas, les fans se montrent à la fois impatients et inquiets de savoir ce qui va arriver à leurs personnages préférés. Et ils ont bien raison, car les indices pointant vers un destin tragique se multiplient. Surtout quand on sait que cette dernière saison rendra un hommage très direct au maître de l'horreur Stephen King.

Plus que deux petits mois d'attente avant d'enfin visionner la dernière saison de Stranger Things. Dire que l'attente est dantesque serait un euphémisme. Avant même sa sortie, la saison 5 a déjà battu un record de visionnage. Pourtant, si plusieurs bande-annonces sont déjà sorties, difficile de prédire avec certitude ce qui attend notre bande d'ados préférée. Une chose est sûre : l'horreur sera de la partie.

Si Stranger Things a toujours eu une dimension horrifique, rendez hommage aux grands films d'horreur des années 1980, cette saison 5 va clairement mettre le paquet sur cet aspect. En effet, à regarder de plus près le nom des réalisateurs de chacun des épisodes, un nom devrait parler aux afficionados du genre. Un nom qui en appelle un autre, celui d'une légende : Stephen King.

Stranger Things fait appel à un réalisateur de renom pour sa saison 5

Si vous aimez les films d'horreur, le nom de Frank Darabont vous dit probablement quelque chose. C'est en 1983 que celui-ci débute sa carrière, avec un court-métrage adaptant la nouvelle Chambre 312 de Stephen King. Après avoir réalisé le troisième film de la série des Freddy Krueger, il exploque auprès du grand public avec Les Évadés, une autre adaptation de Stephen King. Une habitude qu'il gardera tout au long sa carrière, avec La Ligne Verte ou encore The Mist.

Or, il se trouve que Frank Darabont sera aux commandes épisodes 3 et 5 de cette saison 5 de Stranger Things. Un bel hommage au roi de l'horreur, auquel la série a maintes fois fait référence. Outre les similitudes de la bande d'amis avec celle de Ça ou même d'Eleven avec la malheureuse Carrie, l'oeuvre de King apparaît à plusieurs reprises dans la série. Une belle manière de boucler la boucle.