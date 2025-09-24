Stranger Things saison 5 : Netflix publie un nouveau teaser chargé en nostalgie

Vous attendez la saison 5 de Stranger Things avec impatience ? Nous aussi ! En attendant sa sortie, Netflix propose un court reportage qui nous en dit un peu sur les épisodes à venir.

“Une dernière aventure”. Alors que l'on approche du début de la diffusion de la saison 5 de Stranger Things, la dernière, Netflix a publié une petite vidéo de teasing donnant la parole aux acteurs de la série. On y revient sur les débuts de la série culte de la plateforme de streaming, mais on se projette aussi sur cette saison finale et le point final qui arrive à une histoire qui a débuté il y a presque 10 ans, en 2016.

La vidéo montre des images des coulisses et nous gratifie de quelques extraits d'interview. On peut apercevoir quelques scènes de la saison 5, mais elles sont peu nombreuses et on ne peut pas en tirer grand-chose hors contexte. On nous promet en tout cas une fin de série en apothéose, avec de l'action comme on n'en avait pas encore vu dans Stranger Things.

La saison 5 de Stranger Things commence à se dévoiler

“C'est plus une aventure et une mission, ce que j'apprécie vraiment. Tout le monde est réellement impliqué. Personne ne reste assis sur son talkie-walkie. Tout le monde est à fond, on y va à fond”, explique Millie Bobby Brown, l'interprète du personnage d'Eleven. “La boucle est bouclée. Les fans seront vraiment satisfaits du dénouement”, ajoute Caleb McLaughlin, le comédien derrière Lucas Sinclair. Il était temps, tant on s'aperçoit dans cette vidéo que les enfants des premières saisons ont définitivement laissé place à des adultes.

La saison 5 de Stranger Things compte huit épisodes, dont les deux derniers durent plus de deux heures. On aura attendu longtemps, mais la conclusion que va nous proposer Netflix ne devrait pas être bâclée. Voici les titres de ces ultimes épisodes :

Mission de secours

La Disparition de …..

Le Piège

Sorcellerie

Plan de choc

S'échapper de Camazotz

Le Pont

Le Monde à l'endroit

Les quatre premiers épisodes seront disponibles à partir du 27 novembre 2025. Une salve de trois épisodes sera ensuite diffusée à partir du 26 décembre 2025. Plus le tout dernier épisode de Stranger Things arrivera le 1er janvier 2026.