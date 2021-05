Stock PS5 Cdiscount : un nouveau réassort imminent à venir ?

Un stock PS5 serait très prochainement prévu du coté de Cdiscount. C'est ce qu'il ressort d'après certaines rumeurs parues sur la toile. La console de Sony pourrait donc très prochainement être à nouveau disponible à l'achat. Voici quelques astuces et conseils pour ne pas y passer à coté.

La PS5 de Sony, console nouvelle génération attise toute l'attention de la communauté de joueurs. Cela dit, depuis sa sortie en novembre dernier, le constructeur nippon enregistre une demande sans précédent. En l'espace d'un mois, plus de 3 millions de PlayStation 5 ont été écoulées. La console next gen réalise un meilleur lancement que son illustre prédécesseur, la PS4. Lorsque les commerçants la proposent à la vente, quelques minutes voire quelques secondes suffisent à voir les stocks s'envoler.

Stock PS5 : une nouvelle vente à venir sur Cdiscount ?

Dernièrement, des rumeurs font état d'un nouveau approvisionnement de PlayStation 5 à venir très bientôt, du coté des enseignes Cdiscount et / ou Géant Casino (même groupe). Nous vous conseillons donc d'ajouter cet article dans vos favoris dès maintenant afin d'être prêt le moment venu. Vous pourrez ainsi accéder rapidement à la page PS5 en cliquant sur l'un des liens présents ci-dessus.

Pour information, lors des derniers stocks PS5 Cdiscount, il fallait obligatoirement ajouter un autre produit expédié par Cdiscount au panier afin que ce dernier puisse être validé et arrivé au processus final de commande. Vous pouvez par exemple ajouter une manette DualSense ou la télécommande PS5. Nous vous conseillons également de cocher la case “Expédié par Cdiscount” dans le champ “AFFINER PAR” situé à gauche de la page de vente si vous ne voyez pas la console.

Enfin, dans cette optique, nous vous invitons également à consulter notre article qui regroupe les astuces et conseils pour réussir à acheter la PS5. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance à toutes et à tous, en espérant que la console soit (enfin) votre lors de ce prochain stock PS5 Cdiscount !