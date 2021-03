Stock PS5 : Carrefour et Géant Casino auraient la console ce 10 mars ?

Selon les dernières informations apparues sur la toile, la PS5 devrait faire son retour en stock mercredi 10 mars 2021. Il faudra vraisemblablement cette fois-ci se tourner du coté des enseignes Carrefour et Géant Casino pour espérer mettre le grappin dessus.

Après un stock PS5 servi par Super U ce lundi 8 mars 2021, la célèbre console de Sony devrait être de retour chez deux autres enseignes. Selon certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux, un prochain stock PS5 serait attendu mercredi 10 mars 2021.

PS5 : Carrefour et Géant Casino aurait du stock ce mercredi 10 mars 2021

Cette fois-ci, il serait question des enseignes Carrefour et Géant Casino. Du coté de Carrefour, l'heure annoncée serait aux alentours de 10 – 11 heures. Pas d'informations précises en revanche sur l'horaire auquel Géant Casino mettra la PS5 en réservation sur son site, ni sur les quantités disponibles. Nous vous conseillons quoiqu'il en soit de vérifier dès matin et tout au long de la journée si possible. Une fois la console précommandée, il faudra se déplacer pour aller la récupérer en magasin.

Cdiscount (qui fait pour rappel parti du groupe Géant Casino) pourrait aussi proposer un stock mercredi 10 mars 2021. Cela dit, rien n'est sûr à ce niveau là, et nous préférons ne pas trop nous avancer sur cette hypothèse. Comme pour le réassortiment de Super U le lundi 8 mars, vous avez toutes les clés en mains pour optimiser vos chances d'acheter la PS5.

Comme d'habitude, nous vous conseillons de vous tenir prêts et renseigner les informations de votre compte client Carrefour ou Géant Casino (adresse, coordonnées bancaires…) afin de mettre toutes les chances de votre coté. A titre de rappel ou d'information, la PS5 est mise en vente au prix de 499 € et la PS5 Digital Edition à 399 €.