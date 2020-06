L’utilisation des casques de réalité virtuelle a explosé sur Steam. Même si ces terminaux restent minoritaires, la sortie récente d’Half Life Alyx a permis à beaucoup de joueurs de passer à la caisse et de mettre un casque VR sur la tête.

La réalité virtuelle reste encore très marginale dans le monde du jeu vidéo, mais continue à progresser doucement mais sûrement. Sur PC, la sortie du jeu Half Life Alyx lui a donné un sacré coup de pouce, puisque depuis mars, le nombre d’utilisateurs Steam disposant d’un casque de réalité virtuelle a explosé.

Comme le note RoadtoVR, Half Life Alyx a convaincu beaucoup d’utilisateurs de passer à la caisse et de se procurer un casque VR. En effet, en avril et mai 2020, 1,98 % des joueurs branchés sur Steam avaient un casque sur la tête. En janvier, ce chiffre était à 1% et connaissait une progression extrêmement lente depuis la sortie des premiers appareils.

Le HTC Vive toujours roi

L’enquête matérielle de Valve sur les utilisateurs Steam nous permet de voir quels sont les caques les plus populaires. Le Valve Index, sorti il y a peu pour accompagner la sortie de Half Life Alyx, équipe aujourd’hui 11,90 % des joueurs, un beau score qui montre son succès ainsi que celui du jeu. L’Oculus Quest, qui a la particularité de pouvoir se jouer sans fil, a lui connu la plus forte progression ce mois-ci, équipant 7,46% des joueurs, soit 1,43% de plus que le mois dernier.

Le casque le plus utilisé sur Steam aujourd’hui reste le HTC Vive, qui équipe un quart des utilisateurs. Il est suivi de près par l’Oculus Rift S et l’Oculus Rift. Ces trois terminaux subissent un recul de leur progression aux dépends des casques cités ci-dessus.

Et vous, avez-vous craqué pour un casque de réalité virtuelle ? Est-ce Half Life Alyx qui vous a convaincu ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : RoadToVR