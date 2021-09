Steam Deck : les premiers benchmarks sont là et montrent une console performante

Le Steam Deck est la nouvelle « console » portable de Valve et permet de jouer à tous les titres de Steam. Un utilisateur chinois a pu mettre la main sur la machine et nous livre ses premiers benchmarks maison. Tous les plus gros jeux arrivent à atteindre les 30 images par seconde.

Le Steam Deck a créé la surprise à son annonce et depuis, tous les joueurs attendent avec impatience de savoir si la machine portable tiendra toutes ses promesses. Valve indique que tous les jeux Steam pourront tourner sans souci à 30 images par secondes. Une performance acquise grâce au CPU d’AMD sous architecture Zen 2 et au GPU RDNA 2.

Un utilisateur chinois a pu mettre la main sur la machine et a fait quelques tests. Nous avons donc ici les premiers benchmarks « maison » réalisés par un particulier. Il a effectué des essais sur quatre jeux en particulier et on peut dire que ceux sont convaincants, dans l’ensemble.

Rise of the Tomb Raider a ainsi pu atteindre les 30 FPS en réglant tous les paramètres graphiques au maximum. En baissant un peu (en high), il atteint une moyenne de 36 FPS. Le testeur a ensuite réglé manuellement quelques options graphiques (sans préciser lesquelles) pour atteindre le sacrosaint 60 FPS.

Le Steam Deck fait tourner Cyberpunk 2077 avec quelques concessions

DOOM 2016 tourne lui aussi correctement, puisqu’avec les graphismes en médium, il atteint les 60 FPS. En montant un peu quelques options (encore une fois inconnues), nous tombons à 46 FPS. DOTA 2, pour sa part, tourne à 47 FPS de moyenne avec les graphismes réglés au maximum, et à 80 FPS au minimum.

Le dernier jeu testé est Cyberpunk 2077. C’est sans doute l'épreuve la plus difficile pour le Steam Deck. En high, le titre de CD Projekt oscille en effet entre 20 et 30 FPS. Il faut régler les graphismes en moyen pour avoir un jeu jouable. Sur un écran de 7 pouces, c’est une concession que les utilisateurs pourront accepter.

A lire aussi – Steam Deck : Valve veut rendre sa console portable compatible avec Windows 11

Enfin, le test évoque la chauffe et l'autonomie du Steam Deck. En fonctionnement, l’arrière du terminal atteint les 42 degrés et les poignées 29 degrés, ce qui est acceptable. En jouant trois heures, la machine testée est tombée de 100% à 46 % de batterie. Là encore, ce sont des résultats encourageants.

Pour rappel, le Steam Deck arrivera à la fin de l’année au prix de 419 euros au minimum.

Source : Tom's Hardware