Steam Deck : Valve fait accidentellement la promotion d’un émulateur Nintendo Switch en vidéo

Dans une vidéo officielle, Valve a accidentellement mis à l’honneur Yuzu, un émulateur de Nintendo Switch. L’entreprise a rapidement corrigé le tir en supprimant la vidéo et en publiant une version corrigée.

Hier, Valve a publié une vidéo officielle annonçant que sa console portable Steam Deck était désormais disponible à l’achat sans réservation, une excellente nouvelle pour de nombreux gamers qui attendaient avec impatience que leur exemplaire soit livré. Cependant, cette vidéo n’a pas manqué de faire parler d’elle pour une autre raison : on y voyait un émulateur de Nintendo Switch.

En effet, dans la vidéo, on pouvait voir un écran de la Nintendo Switch avec une icône pour « Yuzu », un des émulateurs de Nintendo Switch les plus célèbres, juste à côté d’autres jeux comme Hadès, Tunic et Vampire Survivors. Valve a rapidement corrigé l’erreur, puisque l’entreprise s’est empressée de supprimer la vidéo avant de la republier avec le jeu Portal 2 remplaçant l’icône de l’émulateur.

Valve fait la promotion des émulateurs sur son Steam Deck

Valve ne veut pas le reconnaître, mais l'un des principaux arguments de vente du Steam Deck est sa capacité à prendre en charge des émulateurs comme Yuzu. Si l'émulation a joué un rôle positif dans la préservation des jeux, Nintendo a pris pour cible de manière agressive des sites comme RomUniverse, dont le propriétaire a été condamné à payer 21 millions de dollars dans une affaire jugée en 2021.

Depuis sa sortie, l’émulation ou encore le piratage ont joué un rôle majeur sur le Steam Deck, et sont d’ailleurs un argument de vente intéressant pour de nombreux joueurs. Que ce soit pour des jeux PSP, PS3, Saturn, PS1 ou encore Xbox, le Steam Deck s’est avéré être un excellent choix pour les joueurs nostalgiques. Cependant, en supprimant la vidéo, Valve feint d'ignorer la scène de l'émulation sur le Steam Deck.

Quoi qu’il en soit, pour ceux qui ne le connaissent pas, Yuzu permet aux gens de jouer aux jeux de la Switch sur d’autres appareils. Alors que certaines personnes piratent probablement les jeux Switch pour lesquels ils utilisent l'émulateur, il est également possible d'acheter légalement un jeu Switch, de transférer la ROM sur un PC, puis d'utiliser Yuzu ou un autre émulateur pour l'exécuter, souvent à des résolutions et des taux d'images plus élevés que ce qui est possible sur l'appareil de Nintendo.