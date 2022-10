Steam Deck : vous pouvez désormais l’acheter sans réservation avec le nouveau dock à 99€

Après plusieurs mois d’attente, il n'y a plus besoin de courir après une lointaine précommande. Valve expédie désormais son Steam Deck directement après l'achat. Pas d'attente, pas de file d'attente, pas de réservation à 5 euros.

Jusqu’à présent, pour commander un Steam Deck, vous deviez patienter longtemps dans une file d’attente. En raison de certains problèmes, notamment la pandémie de coronavirus, l'offre limitée du Steam Deck signifiait que les clients devaient faire une réservation pour pouvoir en acheter un, et les consoles étaient expédiées par vagues.

Cette restriction a enfin été levée, Valve ayant indiqué que les réservations ne sont plus nécessaires et que les clients peuvent acheter un Steam Deck dès aujourd'hui. La société estime désormais que la production a atteint un point où l'offre de Steam Deck peut répondre à la demande de la console, et les équipes de Valve sont relativement confiantes que le système de réservation n’est plus nécessaire. Il reste à voir si cette disponibilité plus large n’entraînera pas de nouvel engouement pour la console et donc des pénuries.

Valve lance enfin un dock pour le Steam Deck

En plus d’ouvrir les commandes, Valve a également commencé à commercialiser la station d’accueil officielle du Steam Deck. La station d'accueil était initialement prévue pour un lancement plus proche de celui du Steam Deck, mais elle a été retardée cet été en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement.

La station d'accueil comporte trois ports USB type A 3.1 Gen 1 (5 Gb/s), un connecteur DisplayPort 1.4 unique, un port HDMI 2.0 unique et un port Gigabit Ethernet. Comme son nom l'indique, la station d'accueil maintient également la Steam Deck en position verticale, comme celui de la Nintendo Switch, avec une rainure à l'avant dans laquelle la console peut s'insérer.

Le Dock sera un ajout bienvenu pour les utilisateurs de Deck qui souhaitent convertir leur console en environnement de bureau, en l'associant à un moniteur externe, un clavier et une souris. La Steam Deck Docking Station coûte 99 euros, et vous pouvez l’acheter dès maintenant sur le site officiel de Steam avec des délais de livraison relativement courts. Cela dit, Valve indique que le produit pourrait passer à un système de commande par réservation si la demande commence à dépasser l'offre.