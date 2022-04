Steam Deck : Valve annonce de bonnes surprises pour la station d’accueil

La station d'accueil du Steam Deck n'est pas encore disponible et son lancement n'est pas prévu avant la fin du printemps 2022 d'après les dires de Valve. Néanmoins, le constructeur semble avoir écouté les requêtes des utilisateurs, en modifiant la connectique de l'accessoire.

Comme vous le savez peut-être, le Steam Deck, la console hybride de Valve, est officiellement disponible en France depuis ce 25 février 2022. Cependant et en raison des difficultés engendrées par la pénurie de semi-conducteurs, le Steam Deck est un produit rare tout comme la PS5 et la Xbox Series X.

C'est simple, si vous cherchez à commander la console aujourd'hui, il faudra attendre six mois minimum pour mettre la main sur la machine. Malgré ces délais importants, Valve a confirmé qu'elle comptait accélérer la cadence de production pour livrer les utilisateurs au plus vite. Bien entendu, ceux qui ont réservé la machine dès les premiers instants l'ont d'ores et déjà reçu et attendent probablement avec impatience l'arrivée de la station d'accueil du Steam Deck.

En effet, Valve avait précisé que cet accessoire ne serait pas disponible au lancement. Comme sur la Switch, ce dock permettra notamment de diffuser l'image du Steam Deck sur un écran de PC ou une TV. En outre, l'utilisateur pourra également relier à la console différents périphériques USB. Si Valve n'a toujours pas communiqué de date de sortie exacte (pour l'instant estimée à la fin du printemps 2022), le constructeur vient d'annoncer une bonne nouvelle.

Valve étoffe la connectique du dock du Steam Deck

En effet, Valve a visiblement écouté les critiques des premiers utilisateurs et a étoffé la connectique du dock du Steam Deck. En premier lieu, la station d'accueil n'accueillera plus un port USB 3.1 et deux ports USB 2.0, mais plutôt trois ports USB 3.1. Une modification bienvenue, à l'heure où l'USB 2.0 commence à tomber en désuétude. Concernant le reste de la connectique, on trouve :

Un port USB-Type C

Un Display Port 1.4

Un HDMI 2.0

Un port d'alimentation

Un port Gigabit Ethernet (qui permettra d'atteindre 1 Gb/s de débit)

Dommage toutefois que de ne pas trouver d'HDMI 2.1, qui aurait permis aux utilisateurs de profiter d'une meilleure fréquence d'images sur les écrans compatibles. Pour l'instant, il n'est pas encore possible de précommander la station d'accueil du Steam Deck, et son prix comme sa date de sortie restent inconnus.