Steam Deck : réglez les performances de chaque jeu grâce à la dernière mise à jour

Depuis son lancement le 25 février 2022, le Steam Deck ne cesse d'améliorer ses fonctionnalités grâce aux multiples mises à jour déployées par Valve. Et justement, le constructeur vient de diffuser une nouvelle MAJ. Au programme, la possibilité de paramétrer les performances de chaque jeu, ou le fait de pouvoir connecter la console à un écran externe.

Depuis son lancement le 25 février 2022, le Steam Deck a accueilli de nombreuses mises à jour pour améliorer l'expérience des joueurs. On note par exemple la compatibilité avec Windows 11, l'intégration d'un écran de verrouillage ou encore la suppression automatique des fichiers cache pour optimiser l'espace de stockage.

Or, Valve vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle mise à jour à destination de sa console hybride ce jeudi 12 mai 2021. Sans surprise, cette MAJ apporte son lot de correctifs divers et de fonctionnalités inédites. Du côté des correctifs, on note :

Correction d'un problème d'apparition de plusieurs notifications de nouveaux éléments de l'inventaire Steam

Correction d'un problème d'affichage des utilisateurs comme favoris alors qu'ils ne sont plus amis

Correction des problèmes liés à l'affichage incorrect de diverses boites de dialogue lorsque le clavier à l'écran est visible

Correction des interstitiels du clavier à l'écran et de la loupe qui ne prenaient pas en compte les entrées lors du premier lancement de certains jeux

Réglez les performances jeu par jeu sur le Steam Deck

Concernant les fonctionnalités, Valve fera probablement plaisir à de nombreux joueurs avec l'intégration de deux nouveautés de poids. En premier lieu, les propriétaires de Steam Deck peuvent désormais relier leur console à un écran externe. Une fois branchée à votre écran de PC, l'interface du Steam Deck sera mise automatiquement à l'échelle pour une résolution virtuelle de 1280 x 800 pixels. Valve précise qu'elle compte améliorer cette “feature” à l'avenir.

L'autre nouveauté majeure réside en la possibilité de définir des paramètres de performance spécifiques pour chaque jeu. Pour ce faire, il faudra se rendre dans le menu Accès rapide > Performances > Vue avancée. Libre à vous de déterminer les limites de fréquence d'image ou la qualité globale des graphismes au cas par cas par exemple.

Si vous préférez ne rien toucher, les jeux utiliseront les paramètres de performance du système par défaut. En revanche, si les paramètres par jeu sont activés, un profil sera créé pour chaque jeu. Toute modification sera sauvegardée et appliquée automatiquement au prochain lancement du titre en question. Pour rappel, Valve a récemment annoncé que plus de 2400 jeux étaient maintenant compatibles avec le Steam Deck.