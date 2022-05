Le Steam Deck compte désormais 2400 jeux compatibles, beaucoup plus que lors de sa sortie

Si vous ne craignez de ne pas avoir assez de jeux sur votre Steam Deck, cet article devrait vous rassurer. Alors qu’au moment de sa sortie, la console avait dépassé les 1000 jeux compatibles, ce sont désormais 2400 titres qui tournent correctement sur la machine. À ce jour, ils sont 1621 à avoir obtenu le titre de « vérifiés » tandis que 1145 sont « jouables ».

Un peu plus de deux mois après sa sortie, force est de constater que Valve redouble d’efforts pour faire de son Steam Deck la nouvelle référence du jeu vidéo portable. Le constructeur ne lésine pas sur les mises à jour et ajoute ainsi régulièrement de nouvelles fonctionnalités, comme le récent écran de verrouillage et la compatibilité avec Windows 11. Mais si la console devient de plus en plus agréable à utiliser, l’inquiétude principale des joueurs est bien entendu sa ludothèque.

La question est quelque peu épineuse car, en théorie, le Steam Deck se veut compatible avec tous les titres de votre bibliothèque Steam. En pratique, c’est un petit peu plus compliqué, puisque certains titres ne tourneront pas assez bien, ou alors d’autres ne sont simplement pas pensés autrement que pour un clavier et une souris. C’est pourquoi Valve vérifie scrupuleusement ces jeux un à un pour leur accoler une étiquette censée mieux orienter les joueurs.

Le Steam Deck fait tourner 2400 jeux correctement

Ainsi on comptait un peu plus de 1000 jeux compatibles — comprendre soit « vérifié » soit « jouable » — quelques jours après la sortie du Steam Deck. Un joli chiffre, mais loin d’être assez pour les joueurs avec une bibliothèque fournie. Alors Valve a mis les bouchées doubles, comme le montrent les graphiques les plus récents. À ce jour, ce sont pas moins de 2400 jeux qui ont été testés par les équipes du constructeur.

Parmi eux, 1621 sont vérifiés, c’est-à-dire qu’ils tournent à la perfection sur la console et que l’expérience est optimale. Les 1145 restants se retrouvent dans la catégorie jouable. En d’autres termes, les performances sont satisfaisantes, mais quelques bugs peuvent survenir, ou bien le jeu n’est tout simplement pas pensé pour le Steam Deck et l’expérience peut être moins bonne que sur un PC.

Quoiqu’il en soit, gardez en tête qu’il ne s’agit que des titres testés par Valve, et que d’autres jeux peuvent parfaitement être compatibles sans qu’ils ne se soient encore vu attribuer une étiquette.