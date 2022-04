Steam Deck : la mise à jour 3.1 ajoute un écran de verrouillage et la compatibilité Windows 11

Aujourd’hui, Valve déploie la version 3.1 de SteamOS qui apporte de nombreuses nouveautés au Steam Deck. La plus notable d’entre elles est sans doute l’ajout d’un écran de verrouillage, qui permet de protéger sa console des regards indiscrets avec un code PIN. On retrouve également un clavier qui s’adapte à la région de l’utilisateur. Mais surtout, Valve annonce discrètement qu’il est désormais possible d’installer Windows 11.

Valve ne chôme pas pour améliorer son Steam Deck. L’ambition de le faire tourner sur son propre système d’exploitation vient en effet avec un prix : afin de proposer la meilleure expérience possible aux utilisateurs, il est nécessaire de déployer régulièrement des mises à jour. Le constructeur l’a bien compris et, depuis la sortie de la console, ajoute fonctionnalité après fonctionnalité au Steam Deck.

C’est ainsi que la firme a présenté aujourd’hui la version 3.1 de SteamOS et le lot de nouveautés qui l’accompagne. En premier, Valve annonce que sa console est désormais dotée d’un écran de verrouillage. Il est ainsi possible de configurer un code PIN dans les paramètres qu’il faudra rentrer dès que le Steam Deck s’allume, lorsqu’il sort de veille et quand il bascule en mode Desktop.

Valve annonce discrètement le support Windows sur son Steam Deck

Autre nouveauté, le clavier du Steam Deck s’adapte désormais à la zone de son utilisateur. Au total, 21 langues sont disponibles sur la console. Le mandarin, japonais et coréen ne devrait pas tarder à arriver, précise le constructeur. De plus, le Steam Deck prend désormais en charge les jeux et applications à plusieurs fenêtres et permet à l’utilisateur de passer de l’une à l’autre facilement grâce au bouton Steam.

Valve indique également que la page des Succès a été retravaillée de sorte que le chargement se fasse plus rapidement. La navigation a aussi été optimisée en donnant un accès plus rapide aux sonnées. Enfin, en jetant un œil au changelog, on remarque que Valve a déployé officiellement le support fTPM, qui permettra aux joueurs les plus aguerris d’installer Windows 11. Retrouver le changelog complet ci-dessous :