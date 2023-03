Le Steam Deck 2 n’arrivera pas avant plusieurs années, c’est officiel

Mauvaise nouvelle pour les gamers à la recherche d’une console portable : cela ne sert à rien d’attendre une nouvelle génération de Steam Deck, sa sortie n’est pour l’instant pas prévue à court terme.

Lors d'une longue interview avec le média Rock Paper Shotgun, le concepteur du Steam Deck, Lawrence Yang, a lâché une bombe potentielle sur les joueurs qui attendaient avec impatience une nouvelle génération de la console. Si l’on savait déjà que Valve travaillait activement sur une itération, celle-ci n’est finalement pas près de sortir de sitôt.

En effet, durant l’interview, l’employé déclare qu’il est enthousiaste à l'idée des améliorations qui pourraient être apportées au système portable, mais que « un véritable Deck next-gen avec une augmentation significative de la puissance ne se fera pas avant quelques années ». Il ne faut donc pas s’attendre à une nouvelle génération à court terme, au grand dam des gamers.

Lire également – Steam Deck : Valve active le transfert de jeux depuis un PC, plus besoin de les retélécharger

Le Steam Deck 2 n’est pas près d’être lancé

Le Steam Deck actuel est équipé d'un système sur puce (SoC) AMD Zen 2 personnalisée composée de 4 cœurs et 8 threads cadencés entre 2,4 et 3,5 GHz, de 8 unités de calcul RDNA 2 pour les graphismes et de 16 Go de mémoire vive LPDDR5. Tout cela alimente un écran IPS d'une définition de 1280 x 800 avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Si cela convenait parfaitement jusqu’à présent, les derniers titres AAA les plus gourmands semblent déjà mettre la console à genoux. Une nouvelle génération plus puissante aurait donc été la bienvenue, mais il faudra finalement s’armer de patience. Comme avec la Nintendo Switch, on s’attend à ce que les prochains titres phares aient un peu plus de mal à tourner sur la console.

En attendant d’en savoir plus sur un potentiel Steam Deck 2, on sait que Valve prévoit peut-être de mettre à jour sa console d’ici quelque temps, mais cette itération ne sera pas plus puissante que le modèle actuel. Comme Nintendo avec la Switch OLED, on pourrait donc avoir seulement droit à des améliorations de l’écran, ou d’autres parties de la console.