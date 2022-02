Steam Deck 2 : Valve confirme déjà travailler sur une nouvelle génération de console

Alors que les premières commandes du Steam Deck seront expédiées aujourd’hui, Valve a déjà officiellement confirmé travailler sur la prochaine génération de console. Celle-ci pourrait bien embarquer une fonctionnalité absente de la première version.

Le Steam Deck fait partie des consoles les plus attendues de l’année. Valve a débuté aujourd’hui la première série d’expéditions pour quelques clients ayant précommandé la console, et il semble que l’entreprise se prépare déjà à lancer une nouvelle génération. Dans une interview accordée au magazine Edge, le cofondateur de Valve, Gabe Newell a révélé que l'idée avec le Steam Deck 2 est dans les cartons.

“La première étape consiste à vous permettre de jouer aux grands jeux qui existent aujourd'hui. Les deuxièmes itérations seront plus axées sur : quelles sont les capacités que le mobile nous offre, au-delà de ce que vous obtiendriez dans un environnement de jeu traditionnel de bureau ou d'ordinateur portable ?“, peut-on lire dans l’interview.

Un Steam Deck 2 compatible avec la réalité virtuelle ?

Alors que la première génération de Steam Deck vous permet essentiellement de jouer à des jeux Steam où que vous soyez, la deuxième génération pourrait bien aller au-delà de ce que peut proposer un PC classique, c’est-à-dire proposer une plateforme vous permettant de jouer à des jeux en réalité virtuelle de manière portable.

« L'une des choses que [Steam Deck] représente, c'est une puissance haute performance utilisable sur batterie, que vous pourriez éventuellement utiliser dans des applications VR également. Vous pouvez prendre le PC et construire quelque chose qui est beaucoup plus transportable. Nous n'en sommes pas encore vraiment là, mais c'est un tremplin », déclare Gabe Newell.

Gabe Newell note également que Valve a constaté, à sa grande surprise, que la version la plus chère du Steam Deck était la plus populaire. La configuration avec 512 Go de stockage SSD coûte pourtant 679 euros, contre 419 euros pour la version avec 64 Go de stockage eMMC. Pour les joueurs qui veulent connecter la console à un écran, vous devrez en plus vous procurer un dock séparément, contrairement à la Nintendo Switch. Cependant, celui-ci ne sera malheureusement pas disponible dès le lancement.

Source : BGR