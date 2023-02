Resident Evil 4 : une bande-annonce épique pour le remake du jeu culte

Le Remake de Resident Evil 4 arrive dans tout pile un mois et pour l’occasion, Capcom a diffusé une nouvelle bande-annonce. On peut y voir un titre nerveux qui n’oublie pas de rester fidèle à son modèle et qui a toutes les cartes en mains pour devenir l'un des titres phares de 2023.

Lors de son State of Play du 23 février, Sony a montré bon nombre de jeux à venir à travers des bande-annonces. L’une d’elle est dédiée à Resident Evil 4, le remake du jeu culte de 2005. On peut ainsi voir à quelle sauce nous allons être mangé.

Dans ce trailer, on y découvre un titre beau, nerveux, mais surtout fidèle au jeu d’origine. La vidéo met l’accent sur l’environnement du château, un segment important de l’aventure, tout en oubliant pas de nous donner un aperçu des autres niveaux.

Resident Evil 4 Remake arrive dans un mois

La fidélité, c’est bien, mais il s’agit d’un remake et comme on peut le voir, de nombreuses choses ont été revues. Des séquences inédites semblent avoir été intégrées à l’aventure qui s’annonce beaucoup plus nerveuse. Le gameplay a aussi été retravaillé en profondeur ; si RE 4 a bien été une claque à l’époque, il a quelques peu vieilli depuis 2005.

Par exemple, on peut voir que les combats contre une multitude d’ennemis ont été améliorés, même chose avec les séquences d’infiltration aux commandes d'Ashley. La fameuse baston contre Krauser a aussi été repensée, ouf ! Bref, tout porte à croire que nous avons là un remake dans la veine de celui de Resident Evil 2, qui était sorti en 2019, et qui avait tout repris de zéro tout en gardant l'âme du jeu d'origine.

Resident Evil 4 Remake arrivera sur Xbox, PS4, PS5 et PC le 24 mars 2023 et une démo sera diffusée prochainement afin que les joueurs se fassent une idée précise de l’expérience. Capcom a également indiqué qu’un mode Mercenaires arriverait bel et bien un peu plus tard, et même d’un mode VR sur PS5 grâce au PS VR2 !

Pour rappel, le premier Resident Evil 4 était sorti en 2005 sur Gamecube (puis sur PS2) et a révolutionné le petit monde du jeu d’action avec sa vue caméra à l’épaule, alors très innovante. Un titre important pour le média et on espère que le remake sera à la hauteur de l’original.