Piratage : voici les 10 films les plus téléchargés du moment

Le piratage continue de faire des vagues dans l'industrie cinématographique, avec une liste constamment renouvelée de films très convoités par les adeptes du téléchargement illégal.

En 2023, les plateformes de partage de films pirates ont connu une fréquentation record, malgré les mesures répressives constantes des autorités. Selon une étude de MUSO et Kearney, le secteur du piratage vidéo a enregistré pas moins de 141 milliards de visites, marquant une augmentation d'environ 10 % par rapport à l'année précédente. Les États-Unis et l'Inde se distinguent comme les principaux contributeurs, chacun représentant 11 % du trafic mondial, avec l'Inde montrant une croissance spectaculaire de 80 %.

Face à cette recrudescence du piratage, des mesures inédites sont mises en place. En France, par exemple, 28 sites de téléchargement et de streaming illégaux sont visés par une action en justice, incluant des noms notoires comme YggTorrent. Parallèlement, la Commission européenne a adopté de nouvelles recommandations visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon et le piratage, en ciblant notamment les petits contrevenants. Ces initiatives suggèrent un durcissement des actions contre le piratage, avec un accent mis sur la collaboration entre les titulaires de droits, les fournisseurs de services et les autorités, afin d'éradiquer ce fléau.

Road House en tête de liste des films les plus piratés de la semaine

Selon les données récentes de Torrent Freak, voici un aperçu des films qui ont capturé l'attention des pirates cette semaine. Le podium des téléchargements illégaux est dominé par “Road House”, suivi de près par “Madame Web”. “Oppenheimer” clôture ce top 3, sûrement à la suite de sa récente victoire aux Oscars.

Voici le classement complet des films les plus prisés sur les sites de torrents pour la semaine du 18 au 25 mars :

Road House

Madame Web

Oppenheimer

Bob Marley: One Love

Damsel

Poor Things

The Beekeeper

Argylle

Dune

Dune : Part Two

Cette liste des films les plus téléchargés reflète non seulement les préférences actuelles des spectateurs mais aussi l'évolution constante du paysage cinématographique face au défi du piratage. Alors que les autorités et l'industrie cinématographique redoublent d'efforts pour protéger les droits d'auteur et encourager le visionnage légal, cette liste souligne l'importance de comprendre et d'adresser les motivations derrière le piratage pour potentiellement convertir les utilisateurs illégaux en audience légale.

Source : torrentfreak