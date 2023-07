Starlink : les satellites doivent éviter des milliers de débris spatiaux chaque mois

Alors que le nombre de satellites en orbite basse continue d'augmenter, Starlink, le réseau de communication orbital de SpaceX, effectue un nombre croissant de manœuvres d'évitement d’objets dans l’espace.

Vous le savez, l’espace est de plus en plus encombré par ce que l’on appelle des « débris spatiaux », ces objets lancés par l’Homme qui finissent abandonnés en orbite. Avec la multiplication des lancements de satellites Starlink, cette augmentation rapide du réseau d’Elon Musk a suscité des inquiétudes quant au risque de collisions catastrophiques dans l'espace.

Selon un récent dépôt auprès de la Commission fédérale des communications (FCC), SpaceX a révélé que ses satellites Starlink ont effectué plus de 25 000 manœuvres d'évitement entre décembre 2022 et mai 2023. La société a noté qu'elle utilise un seuil plus strict pour les manœuvres que la norme de l'industrie, les satellites étant déplacés lorsque la probabilité de collision dépasse 1 sur 100 000, par rapport au seuil de 1 sur 10 000 utilisé par la NASA et d'autres entreprises.

Lire également – Kit Starlink en précommande : le pack standard est à prix cassé chez Fnac/Darty

Les satellites d’Elon Musk peuvent éviter des objets dans l’espace

Le nombre de manœuvres d'évitement a doublé par rapport à la période précédente, ce qui correspond à la croissance de la constellation Starlink. Au cours de cette dernière période, SpaceX a ajouté 457 satellites en orbite. De plus, on peut relever que sur les 25 000 manœuvres, plus de 1 300 visaient spécifiquement à éviter les débris de l'essai de démonstration de l'arme antisatellite russe mené en novembre 2021. Bien que seuls 9 % des débris de cet essai soient encore en orbite, ils représentaient le plus grand risque pour les satellites Starlink, selon la déclaration de SpaceX.

À ce jour, 4 411 satellites Starlink seraient en orbite, selon les données recueillies par Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard-Smithsonian. L'entreprise spatiale privée d'Elon Musk souhaite lancer 12 000 satellites au cours des prochaines années, soit 42 000 au total.

Compte tenu de l’important nombre de satellites qui seront placés en orbite, une collision pourrait bien être inévitable un jour ou l’autre. Il reste maintenant à savoir quel sera le plan d’Elon Musk pour s’assurer qu’un tel événement ne se produise pas.