Les prix des Pixel 8 dévoilés, de l’énergie verte produite avec de l’air, c’est le récap

Le prix des Pixel 8 et 8 Pro va augmenter. Des scientifiques parviennent à produire de l’énergie à partir de l’air. Et les opérateurs dévoilent leur stratégie pour améliorer l’installation de la fibre chez les particuliers. C’est le récap du 10 juillet 2023.

Ces deux dernières années, vous avez certainement participé à une discussion sur ChatGPT, l’intelligence artificielle développée par OpenAI. Alors que nous continuons d’être impressionnés par les avancés des développeurs d’OpenAI, de Google, de Microsoft ou d’Adobe, ChatGPT a connu sa première baisse de trafic. Le site a perdu 5,7 % d’utilisateurs. C’est la première fois que l’audience de cet outil baisse depuis sa fulgurante ascension.

Cela veut-il dire que l’intelligence artificielle intéresse moins ? Nous ne croyons pas. Bien au contraire, elle continue d’augmenter. Mais ChatGPT n’est plus le seul outil intéressant à utiliser. Bien au contraire. Nous vous conseillons d’ailleurs notre prise en main de l’outil de remplissage génératif de Photoshop qui est vraiment bluffant. En attendant, voici les trois informations du lundi 10 juillet qu’il ne faut pas rater.

Le prix des Pixel 8 et 8 Pro subiront une augmentation de prix

L’automne prochain, Google dévoilera tous les détails à propos de ses deux prochains smartphones, les Pixel 8 et 8 Pro dont l’identité a été confirmée par la firme de Mountain View lors de la keynote de sa dernière conférence dédiée aux développeurs. Si les récentes fuites ont largement révélé les contours de leurs fiches techniques, il reste encore un point qui reste encore secret : le prix. Mais une piste a enfin été dévoilée par un leaker sur Twitter. Selon lui, le Pixel 8 sera vendu entre 649 et 699 dollars. Pour rappel, le Pixel 7 est vendu aux Etats-Unis à 599 dollars dans sa version de base.

De l’air humide devient de l’énergie renouvelable… par accident !

Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. C’est le théorème du chimiste français Antoine Laurent de Lavoisier, qui a vécu au 18e siècle. Selon ce théorème, la matière et l’énergie ne peuvent ni être créées à partir de rien, ni disparaitre. Et pourtant, une expérience de chercheurs américains pourrait presque nous faire croire du contraire. Ces derniers ont réussi à produire de l’électricité grâce l’humidité de l’air. Une découverte fascinante… et accidentelle.

Les opérateurs dévoilent comment ils vont améliorer la qualité de déploiement de la fibre

Si vous êtes abonnés à la fibre optique, vous savez certainement que l’installation n’est pas une mince affaire. Il faut tirer un câble depuis votre domicile jusqu’à l’armoire technique qui se trouve dans votre immeuble ou dans votre rue. Il faut trouver une place dans cette armoire qui correspond au backbone de votre opérateur. En outre, les opérateurs d’infrastructure ne sont pas forcément les opérateurs commerciaux (Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom). Face aux nombreux désagrément, l’Arcep a dévoilé le déploiement d’un outil qui va améliorer la rapidité et la qualité des interventions. On vous dit tout dans notre article.

