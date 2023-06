Starlink offre des débits Internet impressionnants en Europe, de quoi inquiéter les FAI « classiques » ?

Starlink enregistre toujours plus de nouveaux abonnés attirés par la promesse de pouvoir disposer d’une connexion Internet même dans les endroits les plus reculés de la planète. Un internaute a partagé les statistiques de sa connexion Internet dans un endroit reculé en Allemagne, et les chiffres sont impressionnants.

La constellation de satellites de communication Starlink de SpaceX s’agrandit tous les jours un peu plus. Non contents d’augmenter la couverture du réseau, les ingénieurs de la compagnie améliorent également sa bande passante. Le succès commercial est d’ores et déjà au rendez-vous. Deux ans après son lancement, Starlink compte près de 1,5 million d’abonnés. Moyennant le paiement d’un abonnement mensuel de 200 dollars, l’offre Starlink Roam permet aux utilisateurs d’emporter leur antenne partout où ils le souhaitent et de bénéficier d’Internet même dans les endroits où la connexion n’est pas fiable ou est totalement indisponible.

À lire — Starlink : votre smartphone pourra bientôt directement se connecter au réseau de satellites

Un membre de Reddit a testé la rapidité de sa connexion Internet à travers l’antenne Starlink. De son propre aveu, notre homme réside « au milieu de nulle part, au sud de l’Allemagne ». Il partage ces chiffres avec la communauté, et ils ne sont rien moins qu’impressionnant, pour une connexion satellitaire. DankSquared2 est parvenu à atteindre un débit descendant de 638 Mb/s (soit 79,75 Mo/s) pour un débit ascendant allant de 177 à 208 Mb/s. Des statistiques qui sont bien meilleures que celles obtenues par nombre d’internautes, même en France.

La connexion Internet par Starlink est extrêmement rapide, dans les bonnes conditions

Si impressionnants que soient ces chiffres, il convient toutefois de tempérer notre enthousiasme. Le positionnement des satellites Starlink est particulièrement favorable aux internautes allemands, qui bénéficient de ce fait de performances difficilement égalables ailleurs dans le monde.

À lire — Starlink : vous pouvez désormais louer le matériel pour 15 €/mois

Les résultats de tests de téléchargement effectués par Ookla au dernier trimestre 2022 montrent que le débit en download est six fois moins rapide, à 94 Mb/s. Cela démontre que le phénomène de congestion, lorsque de nombreux internautes dans une même zone géographique se connectent à Internet, est encore plus marqué lorsque l’on passe par Starlink.

Source : Wccf Tech