Starbucks et Mercedes s’associent pour recharger votre voiture pendant que vous dégustez votre espresso

Mercedes-Benz s'associe à Starbucks pour installer des chargeurs rapides à courant continu dans plus de 100 établissements aux États-Unis. Ce partenariat commence sur la côte ouest et permettra aux conducteurs de recharger leur voiture électrique pendant qu'ils profitent d'un café.

L'idée de recharger des véhicules électriques tout en prenant un café n'est pas nouvelle. De nombreux établissements de restauration rapide et cafés ont commencé à installer des bornes de recharge pour attirer les conducteurs de VE. Par exemple, Tesla a déjà intégré ses superchargeurs dans plusieurs chaînes de restaurants et centres commerciaux. McDonald's propose également des bornes de recharge dans ses restaurants depuis quelques années.

Mercedes-Benz a imaginé un scénario où les conducteurs peuvent recharger leur voiture tout en profitant d'une pause café chez Starbucks. La marque allemande collabore avec Starbucks pour installer des chargeurs rapides de 400 kilowatts dans plus de 100 établissements aux États-Unis. Le projet commence sur la côte ouest, le long de l'Interstate 5, qui traverse la Californie, l'Oregon et l'État de Washington. Avec une telle puissance, une Mercedes EQE pourrait récupérer environ 300 km d'autonomie en 15 à 20 minutes, soit le temps moyen de savourer un café.

Mercedes-Benz va installer des bornes de recharge rapide dans les restaurants Starbucks

Mercedes-Benz High-Power Charging North America, à l'origine de cette collaboration, a lancé sa première station de charge rapide de 400 kW en novembre 2023. Le partenariat avec Starbucks vise à étendre cette initiative en intégrant des chargeurs rapides dans des endroits fréquentés et stratégiques. Andrew Cornelia, responsable de la charge haute puissance chez le constructeur automobile allemand, a déclaré que cette collaboration vise à rendre la recharge pour tous les conducteurs de véhicules électriques plus agréable et accessible.

Ce projet fait partie du plan de Mercedes visant à rendre son parc automobile et ses usines de fabrication entièrement neutres en carbone d'ici 2039. De plus, Starbucks s'engage à réduire ses émissions de CO2 et à promouvoir des projets d'énergie renouvelable. La mise en place de ces bornes de recharge rapide dans les établissements de cette entreprise s'inscrit donc dans cette stratégie de durabilité. Les deux sociétés prévoient de fournir plus d'informations sur le déploiement de ces bornes de recharge dans les mois à venir, mais la date de mise en service du premier chargeur n'a pas encore été annoncée.