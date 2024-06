Voitures électriques : voici les réseaux de recharge les plus fiables en France, de quoi partir en vacances avec l’esprit tranquille

À l'approche des vacances, Chargemap vient de publier son classement 2024 des réseaux de recharge les plus fiables en France et en Europe. En cette fin de semestre, Electra se hisse en tête du classement, suivie de près par Tesla et Fastned.

Alors qu'un test a récemment révélé l'autonomie réelle de 47 voitures électriques, il est évident que les grandes berlines électriques comme la Tesla Model 3 Ludicrous dominent ce classement. Cependant, si votre véhicule ne fait pas partie des meilleurs, il serait intéressant de connaître les stations de recharge les plus fiables en France, voire en Europe. En effet, à l'aube des départs en vacances, la fiabilité des ces infrastructures devient l’une des principales préoccupations pour les conducteurs de VE qui cherchent à éviter les bornes défectueuses.

Chargemap est une plateforme populaire utilisée par les conducteurs de véhicules électriques pour localiser les bornes de recharge. Grâce aux avis de plus de 80 000 utilisateurs, cette appli évalue les stations de recharge en se basant sur plusieurs critères de fiabilité. Les avis couvrent des aspects tels que la simplicité d'utilisation, le lancement de la recharge, le rapport entre la puissance délivrée et celle attendue, ainsi que l'état des bornes et des câbles. Pour établir ce classement, l’entreprise a analysé plus de 225 000 notes collectées entre le 1er janvier et le 9 juin 2024. Chaque réseau devait avoir un minimum de 1 000 notes pour être inclus dans l'évaluation.

Voici le classement des meilleurs réseaux de recharge en france pour cet été

En Europe, c’est le réseau Electra qui se hisse à la première place, suivi par les Superchargers de Tesla et Fastned. Ces réseaux sont appréciés pour leur simplicité d'utilisation et la performance de leurs infrastructures. Les réseaux Atlante, Carrefour Market et EnergyVision font également leur entrée dans le classement grâce à des améliorations importantes de leur fiabilité. Ce critère englobe la facilité de leur utilisation, le lancement efficace de la recharge et l'état impeccable des bornes et des câbles.

En France, le classement présente quelques différences même si ce trio reste le même. Fastned se classe en tête, suivi de près par Electra et Tesla Superchargers. Les réseaux TotalEnergies, ENGIE Vianeo, Carrefour Market et Electric 55 Charging ont également été reconnus pour leur engagement à fournir des solutions de recharge fiables et efficaces. Avec ces informations, les conducteurs de voitures électriques peuvent donc planifier leurs trajets estivaux en toute sérénité. Vous n’aurez plus d’excuse pour trouver les bornes les plus fiables.