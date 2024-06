Qui est le maître Sith dans Star Wars The Acolyte ? Les fans pensent avoir la réponse

Alors que la série Star Wars The Acolyte bat son plein, on ne sait toujours pas qui est l'énigmatique antagoniste, un maître Sith dont le casque a un design bien spécifique. Les fans semblent avoir trouvé la réponse. Attention : spoilers.

Depuis le 4 juin, les adeptes de combats au sabre laser attendent avec impatience leur nouveau rendez-vous hebdomadaire. C'est depuis cet date qu'est diffusée la série Star Wars The Acolyte sur Disney+, à raison d'un épisode par semaine. Si vous ne le savez pas déjà, elle prend place 100 ans avant les événements de l'épisode 1, La Menace Fantôme, à l'époque où l'Ordre Jedi et la République sont au sommet de leur puissance. Attention, nous allons devoir spoiler les premiers épisodes, vous êtes prévenus.

Rappelons que The Acolyte raconte l'enquête du maître Jedi Sol sur une sérié d'étranges meurtres. La coupable semble être une utilisatrice de la Force, et tout pointe vers Osha, une ancienne padawan ayant quitté l'Ordre après un incident. Mais Sol se rend rapidement compte que c'est en réalité Mae, la sœur jumelle d'Osha, qui est coupable. La jeune femme agit sous les ordres d'un mystérieux Sith dont on ignore encore l'identité. Une théorie la dévoile pourtant, et la réponse est très probable.

Voici qui serait le maître Sith dans Star Wars The Acolyte

Lors de l'épisode 4, Osha et Sol, accompagnés d'autres Jedi, sont à la recherche de Mae. Leur enquête les mène chez le Jedi Wookie Kelnacca, mais à leur arrivée, le groupe ne peut que constater qu'il est déjà mort. Mae ne semble pas responsable cette fois-ci. C'est alors qu'apparaît le maître Sith et qu'un combat général s'engage. Selon toute vraisemblance, c'est Qimir, le contrebandier, qui se cache sous le casque de l'antagoniste. Il accompagne en effet Mae lors de cette mission et disparaît peu de temps avant que le Sith n'arrive.

D'autres indices corroborent cette théorie : Qimir arrive à tromper toute une escouade de Jedi, il repère qu'Osha se fait passer pour sa sœur jumelle, il sait où se trouve la cible de Mae, Kelnacca, sans que l'on sache comment… Des fans espèrent néanmoins que tout cela n'est qu'une ruse des scénaristes pour nous mettre sur une fausse piste, tant celle-ci est évidente. Plus qu'à patienter pour avoir le fin mot de cette histoire.