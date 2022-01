Star Wars les Chevaliers de Ren : une bande-annonce de la série TV fuite, gros fake ou trailer authentique ?

Depuis quelques heures, tous les fans de Star Wars sont en ébullition après l'apparition surprise d'une bande-annonce pour une nouvelle série Star Wars. Baptisée Knights of Ren, elle serait centrée sur les Chevaliers de Ren, ce groupe de guerriers d'élite sensibles à la Force mené par Kylo Ren. Seulement, difficile de savoir pour l'instant si le trailer est faux ou authentique.

Vous l'avez peut-être aperçu en traînant sur Twitter après avoir regardé l'épisode 3 du Livre de Boba Fett. En effet, les fans de Star Wars sont en ébullition après la publication surprise d'une bande-annonce pour une toute nouvelle série Star Wars. Baptisée Knights of Ren, elle serait évidemment centrée sur les Chevaliers de Ren, un groupe composés de guerriers d'élite sans merci et sensibles à la force dont le leader n'est autre que Kylo Ren.

Vous avez notamment pu les apercevoir dans Star Wars IX : l'Ascension de Skywalker, où ils sont facilement éliminés par un Kylo Ren redevenu Ben Solo. Un passage qui n'aura pas manqué de faire tiquer les fans de l'univers. Cela peut peut-être expliquer l'enthousiasme autour de la bande-annonce publiée ce matin. Mais alors, qu'est-ce qu'on y voit justement ?

Star Wars Knights of Ren : arnaque ou trailer authentique ?

La séquence montre un membre des Chevaliers de Ren, dont le design rappelle étrangement Sauron du Seigneur des Anneaux, sauter depuis son chasseur TIE sur un X-Wing. Il dégaine alors son sabre laser pour découper une partie du vaisseau, provoquant son crash. Une fois l'appareil au sol et totalement détruit, on voit le chevalier prendre la pose sur la carcasse, deux sabres lasers rouges à la main. Clap de fin, puis apparition du titre sur fond noir : Knights of Ren, a Star Wars Story. Le logo Disney+ s'ensuit, ce qui amène à penser qu'il s'agira d'un film ou d'une série pour la plateforme.

En premier lieu, il faut bien avouer que le trailer reste impressionnant, les effets spéciaux sont de qualité, l'animation est très propre, et le doublage de la voix off (qui rappelle d'ailleurs la voix de Snoke) semble authentique. Malgré tout, plusieurs éléments nous amènent à remettre en question la légitime de cette bande-annonce. En premier lieu, la mention a Star Wars Story a toujours attribuée à des films Star Wars jusqu'à présent, comme Rogue One ou Solo.

De fait, nous pourrions très bien être devant un film, mais on voit mal Disney réserver un long-métrage Star Wars à sa plateforme uniquement. Ou bien, nous sommes devant la toute première série estampillée “Story”. Il faut rappeler qu'une série Star Wars : A Droid Story a d'ores et déjà été confirmée par la firme aux grandes oreilles. Autre point soulevé notamment par les fans, les Chevaliers de Ren n'ont jamais été équipés de sabre laser… Bien entendu, il y a la dernière option : il s'agit d'un fake extrêmement bien réalisé et il n'y a donc aucune raison de s'emballer. Et vous, quel est votre avis sur ce trailer ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Forbes