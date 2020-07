Stadia Pro : voici la liste des jeux gratuits en août 2020

L’abonnement Stadia Pro va vous permettre de déverrouiller quatre nouveaux jeux en août 2020 : Strange Brigade, Kona, Metro 2033 Exodus, Just Shapes & Beats. On vous propose les bandes-annonces ainsi que ce qu’il faut savoir sur ces jeux.

Votre abonnement Stadia Pro permet de déverrouiller chaque mois de nouveaux contenus – en août Stadia Pro donne accès à quatre nouveaux jeux. Ces titres seront disponibles dans votre compte tant que vous êtes abonné Pro. Si vous repassez sur l’offre Stadia standard (gratuite) vous perdrez accès à ces jeux, contrairement aux titres que vous aviez acheté sur le Stadia Store.

Stadia teste à compter du 28 juillet 2020 le jeu en 4G/5G sur les smartphones Android (application Stadia v2.23 et ultérieurs). Pour participer à ce test, ouvrez l’application Stadia sur votre smartphone, touchez votre avatar en haut à droite, allez dans Tests, et choisissez Utiliser les données cellulaires.

Strange Brigade

On est dans l’Egypte des années 1930 : oubliée depuis plus de 4000 ans, Seteki, la reine-sorcière, revient d’entre les morts. Avec son armée de zombies elle sème terreur et désolation. Heureusement, une poignée de héros est là pour s’élever contre son pouvoir, la brigade de l’étrange, ou Strange Brigade. Il s’agit d’un de plateforme avec des puzzles et action à la 3e personne.

Kona

Kona est un jeu de stratégie dont l’intrigue se déroule dans un petit village canadien dans les années 1970. Un blizzard étrange s’abat sur Atamipek Lake. Vous incarnerez le détective privé Carl Faubert et explorerez le village ravagé par la tempête, mènerez l’enquête sur des événements irréels, et vous battrez contre le froid.

Metro 2033 Redux

Metro 2033 Redux est disponible gratuitement dans le cadre de votre abonnement Stadia Pro. Ce jeu de tir à la première personne centré autour d’une histoire vous plonge dans une odyssée post-apocalyptique dans les tunnels de Moscou. Le jeu vous force à réfléchir vite et affûter vos réflexes pour survivre.

Just Shapes & Beats

Shapes & Beats est une évolution du genre shoot'em up avec une couche de coopération. Comme son nom l’indique, le jeu présente divers niveaux construits autour de formes et de rythmes. Le jeu permet de jouer seul ou avec jusqu’à quatre joueurs, en local ou en ligne. Shapes & Beats propose deux modes, Story et Challenge Runs.

Stadia ajoute que plusieurs jeux arrivent d’ici la fin du mois d’août. Notamment Rock of Ages III ou Orcs Must Die! 3 disponible depuis quelques jours. Stadia ajoute qu’il faudra se dépêcher pour déverrouiller le jeu Zombie Army 4 : Dead War – qui ne sera plus proposé gratuitement aux abonnés Pro d’ici la fin du mois

