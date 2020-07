Stadia : Google annonce des jeux exclusifs pour son service

Stadia de Google se débat tant bien que mal sur le marché du jeu vidéo. Le service de Google a tenu hier une conférence virtuelle où de nouveaux jeux exclusifs ont été annoncés, ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Cela suffira-t-il pour rebondir ?

Stadia voulait être la révolution du jeu vidéo, mais pour l’instant, le service a plus de mal qu’autre chose à s’imposer dans les chaumières. En cause, un service poussif, mais également un grave manque de contenu. Google cherche à corriger le tir en annonçant l’arrivée de nouveaux titres et de nouvelles fonctionnalités. C’est à l’occasion de sa conférence virtuelle Stadia Connect que Google a dévoilé la chose.

Ainsi, Google a annoncé l’arrivée de 16 nouveaux jeux sur Stadia, dont quatre exclusivités. Orcs Must Die 3, déjà disponible sur le service, One Hand Claping, également disponible, mais aussi Outcaster (automne) et Bomberman R Online, qui sera une version Battle Royale du célèbre jeu (automne).

D’autres titres, non exclusifs cette fois, arriveront par la suite. Parmi eux des jeux d’ampleur comme les 3 Hitman, mais également Sekiro de From Software, PUBG ou encore Dead by Daylight. L’éditeur 2K prévoit également se sortir WWE 2K Battlegrounds et PGA Tour 2K21 dans les mois qui viennent. Néanmoins, aucun blockbuster d’ampleur à part Sekiro n’a été annoncé.

Développer des exclusivités

Pour tenter de faire venir les joueurs, Stadia a également annoncé travailler avec trois studios chargés de créer des jeux exclusifs à la plate-forme : Harmonix (Rock Band), Uppercut Games (City of Brass) ou Supermassive Games (Until Dawn). Pour le moment, nous n’en savons pas plus, mais il y a clairement là une volonté de créer quelque chose qui ne pourra se trouver ailleurs.

En plus des jeux, Stadia veut approfondir l’aspect communautaire de sa plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités comme l’option Crowd Choice. Ainsi, à travers une vidéo streamée en direct sur Youtube, Crowd Choice permettra aux spectateurs de donner leur opinion via un sondage (par exemple, quelle équipe rejoint le joueur).

L’autre fonctionnalité annoncée est Crowd Play, qui permettra aux joueurs regardant un stream de rejoindre la partie en cliquant sur un lien. Bien entendu, il faudra que le jeu intègre pleinement cette fonctionnalité dans son gameplay. Des petites annonces qui montrent que Stadia cherche encore à séduire. Mais cela sera-t-il suffisant pour convaincre ? Nous verrons bien.