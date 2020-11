Stadia Pro : découvrez la liste des jeux offerts en décembre 2020

Comme chaque mois, les abonnés Stadio Pro pourront profiter de six jeux supplémentaires en décembre 2020. On retrouvera dans cette nouvelle fournée l’excellent Hitman 2, ou encore la pépite indé Into The Breach. De quoi largement s’occuper avant l’arrivée de Cyberpunk 2077 le 10 décembre 2020.

Qui dit début de mois dit nouvelle fournée de jeux offerts aux abonnés Stadia Pro. Après avoir proposé en novembre 2020 sur Stadia le sympathique Sniper Elite 4, ou encore le très bon Risk of Rain 2, les abonnés Stadia Pro vont pouvoir mettre la main sur six jeux supplémentaires en décembre 2020.

Google avait offert en septembre 2020 la première saison du brillantissime Hitman. Et pour terminer l’année en beauté, les joueurs Stadia Pro pourront poser leurs mains sur la suite du premier volet, logiquement appelé Hitman 2. Avec ce second opus, les développeurs d’IO Interactive peaufinent la formule du parfait jeu d’assassinat. Les possibilités offertes sont incalculables, et vous prendrez comme nous un plaisir fou à préparer votre approche à travers les six gigantesques niveaux que propose le titre. Si vous n’y avez pas encore joué, foncez !

Si vous êtes amateur de petite perle indépendante, vous pourrez jeter votre dévolu sur Into The Breach, l’un des meilleurs jeux tactiques sortis ces dernières années. À la fois difficile, exigeant, intelligent et doté d’une profondeur tactique insoupçonnée, le titre de Subset Games saura vous occuper durant de longues heures.

Plutôt adepte de jeux de survie en multijoueur ? Le troisième jeu du mois, Secret Neighbor, reprend l’univers de Hello Neighbor, un titre dans lequel vous deviez vous infiltrer dans la maison de votre terrifiant voisin, afin de découvrir ce qu’il cache dans sa cave. Ici, on reprend la même formule, mais en multijoueur ! Avec une variante près, puisque l’un des joueurs incarnera ici le fameux voisin.

Amateur de rogue-lite et de combats spatiaux, vous trouverez votre bonheur avec EverSpace. Dans ce shooter trop méconnu, vous êtes dans la peau d’un pilote amnésique, censé traverser la Galaxie pour retrouver son identité. Les combats se veulent particulièrement dynamiques et exigeants, et la formule rogue-lite fonctionne plutôt bien. On avance, on meurt, on améliore son vaisseau et on recommence, jusqu’être suffisamment puissant pour atteindre voir le bout de l’aventure.

Quant à Kine, il vous invitera à vous creuser les méninges afin d’aider ces trois petits robots à atteindre leurs rêves. Et si vous aimez les grosses mécaniques, Monster Jam Steel Titans est là. Pour résumer le titre : des Monsters Trucks, des courses, du multi, et de la finesse bien entendu.

Pour rappel, Google Stadia a promis d’intégrer pas moins de 400 jeux d’ici 2023 sur la plateforme. Selon les dires du constructeur, pas moins de 200 développeurs travaillent actuellement sur des titres pour Google Stadia. Reste à savoir si cela comprend des exclusivités ou des jeux multiplateformes.