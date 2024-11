Le SSD interne PNY CS900 250 Go est à prix réduit avant le Black Friday

Si vous recherchez un SSD interne pas trop cher, alors l'offre Amazon qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Sur le site du géant du commerce en ligne, le PNY CS900 d'une capacité de stockage de 250 Go est à moins de 16 euros avant le Black Friday.

Même si le Black Friday 2024 commencera officiellement à la fin du mois de novembre, Amazon n'a pas attendu l'événement commercial pour permettre à ses clients de faire de bonnes affaires, comme l'offre sur le Xiaomi le Redmi Note 12 Pro.

Cette fois-ci, le célèbre site e-commerce donne la possibilité d'acquérir un très bon SSD interne à prix réduit. En effet, le PNY CS900 de 250 Go est vendu au tarif de 15,99 euros. Pour information, il s'agit du meilleur prix constaté jusqu'à maintenant et le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Conçu pour remplacer un bon vieux disque dur, le PNY CS900 lié au bon plan Amazon (référence SSD7CS900-250-RB) est un SSD interne au format standard SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces qui mesure 18 x 15 x 0,8 cm et qui affiche un poids léger de 45 grammes. À propos de ses performances, le SSD dispose de vitesses séquentielles de 535 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture. Pour terminer, le CS900 de la marque PNY qui est compatible avec les systèmes Linux, MacOS et Windows embarque une garantie de trois ans de la part du fabricant.