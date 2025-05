Oups, Microsoft a cassé le menu Démarrer de Windows 10 en intégrant cette fonctionnalité

Microsoft a reconnu un souci avec l’une de ses dernières mises à jour sur Windows 10. Depuis quelques temps, une fonctionnalité bien utile du menu Démarrer ne fonctionne tout simplement plus. La cause est connue et il est possible de régler le problème d'une manière simple.

Windows 10 a beau être sur sa fin de vie, il est encore très utilisé partout dans le monde. Cependant, certains utilisateurs ont remarqué que le menu Démarrer ne fonctionnait plus correctement depuis quelques temps. C’est Windows Latest qui a reporté ce bien bug pénible.

En ouvrant le menu Démarrer de Windows 10, des tuiles apparaissent sur la droite. Théoriquement, en effectuant un clic droit dessus, il est possible d’accéder aux derniers fichiers ouverts avec l’application en question (comme le montre l'image ci-dessous). Mais depuis quelques temps, ce n’est plus possible, ces fichiers récents n’apparaissant plus.

Microsoft a cassé Windows 10 en intégrant une fonctionnalité de Windows 11

Ce souci est apparu avec une mise à jour optionnelle publiée le 25 février dernier. Certains utilisateurs l’ont rencontré avec les MàJ qui ont suivi, quatre au total publiées du 11 mars au 22 avril 2025. Si vous en avez téléchargé une, vous êtes certainement concernés.

A lire aussi – Windows 11 24H2 : Microsoft confirme un bug qui bloque les mises à jour en entreprise

Microsoft est conscient du problème. Mieux que ça, la firme de Redmond connait la cause. Le coupable est en réalité l’ajout de la gestion de compte dans le menu Démarrer. Une fonctionnalité héritée de Windows 11 qui permet de gérer ses abonnements en un clic. De quoi montrer aux derniers utilisateurs de Windows 10 que Windows 11 n’est pas si terrible ? En tout cas, le bug fait jaser, même s’il n’est pas intentionnel. Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour régler tout ça. En mettant votre Windows 10 à jour, il devrait donc être possible d’accéder de nouveau aux fichiers récents.

Pour rappel, Windows 10 ne sera plus suivi à partir du 14 octobre 2025. D’ici là, les utilisateurs sont incités à télécharger Windows 11 afin de continuer à bénéficier de mises à jours de sécurité et de qualité de vie. Qu’on le veuille ou non, il va falloir passer sur la dernière version du système d’exploitation.