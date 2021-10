Squid Game : Netflix supprime une scène qui contenait un vrai numéro de téléphone

Netflix a commis une grosse erreur dans sa série phare. En effet, les réalisateurs ont malencontreusement utilisé un vrai numéro de téléphone lors d’une scène, et vous vous doutez bien de ce qui est arrivé.

Dans Squid Game, les participants reçoivent tous une carte de visite. D'un côté, on trouve des symboles semblables à ceux de la PlayStation, et de l'autre, un numéro de téléphone à appeler. Le problème, c’est que le numéro était bien réel. Netflix aurait pourtant retiré quelques chiffres du numéro, mais n’a vraisemblablement pas retiré les bons.

En effet, l'équipe de production a commis l'erreur de retirer les trois premiers chiffres du numéro au lieu du milieu ou des quatre derniers. En Corée du Sud, les trois premiers chiffres correspondent à l'indicatif régional par ville, le plus courant étant 010 pour le mobile. Toutefois, si seuls les huit derniers chiffres sont fournis sans indicatif régional, il est possible que l'appel se connecte automatiquement si vous vous trouvez dans la même région.

La propriétaire du numéro de téléphone a été harcelée après la sortie de Squid Game

Le numéro en question est apparu sur les cartes de visite au cours du premier et du second épisode de la série. La propriétaire du numéro de téléphone a malheureusement été bombardée de messages et d'appels téléphoniques par les téléspectateurs de la série originale au succès mondial. La série est si populaire que des enfants imitent les jeux malsains de la série dans la cour de récré.

Interviewée par nos confrères coréens de Money Today, elle raconte que « Depuis la diffusion de Squid Game, je reçois sans cesse des appels et des SMS, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au point qu'il m'est difficile de poursuivre ma vie quotidienne. Il s'agit d'un numéro que j'utilise depuis plus de 10 ans, ce qui me laisse pantois. Il y a plus de 4000 numéros que j'ai dû supprimer de mon téléphone et ils m'appellent sans savoir ce qu'il en est du jour et de la nuit à cause de leur curiosité, la batterie de mon téléphone se vide et s'éteint. Au début, je ne savais pas pourquoi, mais mon ami m'a dit que mon numéro était sorti dans Squid Game et c'est là que j'ai compris ».

La propriétaire du numéro a déclaré à SBS, une chaîne de télévision locale, qu'il lui était impossible de le changer, car il s’agit d’un numéro professionnel qu’elle utilisait depuis maintenant 10 ans. Elle aurait décliné une offre de 1 million de wons (725 euros) de compensation. SBS lui aurait depuis offert une compensation allant jusqu'à 5 millions de wons.

Netflix aurait très vite réagi à ce problème, et un porte-parole du géant américain a déclaré à The Independent « Ensemble, avec la société de production, nous travaillons à résoudre cette question, y compris en éditant des scènes avec des numéros de téléphone lorsque cela est nécessaire ». Le géant américain devrait donc finalement éditer la scène pour mettre fin au harcèlement.

Source : Money Today