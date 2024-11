Squid Game : le créateur de la série prévient les fans, la saison 2 sera bien plus “violente et cruelle”

Selon Hwang Dong-hyeok, le créateur de la série à succès Squid Game, la saison 2 s'annonce bien plus “violente et cruelle” que la première. Voilà qui promet !

Comme vous le savez peut-être, les fans vont bientôt pouvoir découvrir la suite des aventures du prisonnier 456 incarné par Lee Jung-Jae. Pour cause, la saison 2 de Squid Game, l'un des plus gros cartons de Netflix, doit officiellement débarquer sur la plateforme de streaming ce 26 décembre 2024.

Plus que quelques semaines à patienter donc avant de voir ce que nous réserver Hwang Dong-hyeo, le créateur du show. A l'occasion d'une interview accordée à nos confrères du site Empire, le showrunner a justement donné quelques détails sur la manière dont il a abordé cette seconde saison.

Avec la première partie, le créateur a cherché à refléter l'état du monde en 2021, soit un monde post-pandémique où l'écart entre les riches et les pauvres ne cessait de se creuser et où la catastrophe semblait inévitable.

A lire également : Squid Game – on sait quand la série Netflix s’arrêtera avec sa troisième saison, c’est confirmé

Une saison 2 encore plus violente et cruelle

Pour donner vie à cette seconde saison, Hwang Dong-hyeo a voulu adopter la même approche. Mais comme vous le savez, il ne fait pas forcément bon vivre sur notre planète actuellement : guerre en Ukraine, le Moyen-Orient au bord de l'implosion après les attentats du 7 octobre, la multiplication des catastrophes naturelles, etc. La liste est longue…

Il explique notamment comment le monde changeant a affecté l'écriture de la saison 2 : “Cela ne s'améliore pas dehors – cela empire. Pire changement climatique, plus de guerres, plus de morts. Comparez le monde en 2021 et maintenant : nos vies ne s'améliorent pas. Vous le savez ! J'avais même quelques inquiétudes parce que l'histoire racontée dans la 2e saison est beaucoup plus cruelle, effrayante et horrible que la première. Honnêtement, je me suis dit… Est-ce que ça va être trop difficile à gérer pour les gens ?, raconte-t-il.

Si vous avez vu la première saison, vous savez que Squid Game n'a jamais lésiné sur la violence, qu'elle soit physique ou morale. Alors quand le créateur de la série annonce une saison 2 encore plus violente et cruelle, on se dit qu'il faudra avoir le coeur bien accroché. Pour rappel, Netflix a dévoilé un premier trailer de la saison 2 de Squid Game en novembre dernier.