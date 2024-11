Squid Game saison 2 : ce “personnage” iconique fait son grand retour dans un nouveau trailer

Netflix diffuse un nouveau trailer pour la saison 2 de Squid Game, attendue pour fin décembre 2024. On y voit deux personnages majeurs, dont un qui rappellera des (mauvais) souvenirs.

En 2021, une série sud-coréenne débarque sur Netflix et devient immédiatement un immense succès : Squid Game. Si vous êtes passé à côté, elle met en scène des gens comme vous et moi, embarqués dans une série d'épreuves inspirées de jeux d'enfants. Chat perché, cache-cache… Mais il y a évidemment un petit détail à prendre en compte : perdre signifie mourir. En revanche, si l'on gagne, on repart avec assez d'argent pour ne plus jamais avoir à y penser.

On suit donc la progression des personnages, leurs alliances et leurs trahisons, tout en essayant de comprendre qui sont vraiment les organisateurs de ces jeux mortels. Ce sont eux que l'on voit sur la photo d'illustration de cet article. Leur costume rouge et leur masque affublé d'une forme géométrique ont largement participé à ancrer l'imagerie de la série dans les esprits. Sans surprise, la saison 2 de Squid Game a été confirmée et pour Halloween, Netflix nous gratifie d'un nouveau trailer.

La saison 2 de Squid Game fera revenir ce “personnage” emblématique

Attention, ce qui va suivre constitue un spoiler pour la saison 1. Dans la vidéo à retrouver ci-dessous, on peut voir le personnage de Seong Gi-hun (joué par Lee Jung-jae). Il a gagné la précédente édition de Squid Game, et pourtant il est de retour. À la fin de la première saison, on apprend qu'il veut se venger des créateurs du jeu, dont l'un est quelqu'un qui lui est très proche. Les participants ont ici le choix de voter pour sortir en se partageant les gains accumulés jusque là, et Seong Gi-hun essaye de convaincre tout le monde de le faire. Peine perdu visiblement.

Une seule épreuve est dévoilée dans le trailer, et pas n'importe laquelle. C'est le retour du robot d'écolière géant pour une partie de 1, 2, 3 Soleil. Souvenez-vous, c'était le premier jeu de la série. Même s'il n'était pas vraiment nécessaire de le rappeler, la vidéo dévoile ce qu'il se passe quand on a le malheur de bouger alors que la “fillette” est retournée. Squid Game saison 2 arrivera sur Netflix le 26 décembre 2024. Une 3e et dernière saison est déjà prévue pour 2025.