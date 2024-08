Squid Game : on sait quand la série Netflix s’arrêtera avec sa troisième saison, c’est confirmé

Les fans de Squid Game vont pouvoir se réjouir. L'attente est presque terminée, car Netflix a enfin dévoilé la date de la très attendue deuxième saison de la série dramatique coréenne.

Ça y est, on sait enfin quand sortira la deuxième saison de Squid Game, la série sud-coréenne qui a battu de nombreux records d’audience sur Netflix. Marquez votre agenda pour le 26 décembre 2024, car c’est à cette date que le thriller dystopique fera son retour triomphal sur les écrans du monde entier.

Le créateur, scénariste et producteur exécutif de la série, Hwang Dong-hyuk, a fait part de son enthousiasme dans une lettre sadressée aux fans. Il a évoqué l'expérience surréaliste que représente le retour dans l'univers de “Squid Game” après le succès phénoménal de la première saison, qui a recueilli plus de 1,65 milliard d'heures de visionnage en seulement 28 jours et atteint le nombre stupéfiant de 111 millions de comptes.

Squid Game annonce déjà la fin de la série

De manière surprenante, Netflix a également annoncé que la série s'achèverait avec la troisième saison, qui sera diffusée en 2025. Cette révélation a déçu de nombreux dans du concept, mais promet donc un arc narratif intense et ciblé pour les épisodes restants.

Pour ce qui est de la saison 2, elle reprend là où la dernière saison s'est arrêtée, en suivant Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) qui abandonne son projet d'aller aux États-Unis et se lance à la place dans une course-poursuite aux enjeux considérables. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à retrouver des visages familiers comme Lee Byung-hun dans le rôle de l'énigmatique Front Man et Wi Ha-jun dans celui du détective Hwang Jun-ho, ainsi qu'une foule de nouveaux personnages intrigants.

Le bref teaser publié par Netflix laisse entrevoir l'intensité du drame à venir, avec la quête de vengeance de Gi-hun au centre de l'action. Hwang Dong-hyuk promet un “affrontement féroce” entre Gi-hun et le Front Man, qui débouchera sur un final explosif dans la saison 3.

Bien que les détails de l'intrigue ne soient pas dévoilés, il est clair que les prochaines saisons plongeront plus profondément dans le monde sombre de la compétition mortelle. Les fans peuvent s'attendre à des défis plus palpitants, à une dynamique des personnages plus complexe et à un commentaire social qui suscite la réflexion et qui a fait de la première saison un phénomène mondial.