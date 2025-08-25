Spotify va augmenter ses prix régulièrement, la stratégie est officiellement assumée

Le patron de Spotify explique pourquoi il y aura des hausses de prix régulières pour les abonnements à la plateforme de streaming audio. Pas sûr que les arguments calment la grogne des utilisateurs.

Vous en avez marre de recevoir ces mails en provenance de Spotify pour signaler que le prix de votre abonnement va augmenter ? Il va falloir vous y habituer, ce genre de message va devenir une habitude. Il y a environ 2 ans, le service de streaming audio suédoise commence à revoir ses tarifs à la hausse sur tous ses marchés. En fonction du lieu, la justification varie. Les Français y ont par exemple eu droit pour compenser la taxe streaming mise en place par le gouvernement en 2024.

Lire aussi – Spotify fait supprimer ce clone pirate populaire et ça ne sert absolument à rien

On pouvait s'attendre à ce que ce soit un événement exceptionnel, mais non. Spotify a terminé de se cacher derrière son petit doigt et affirme haut et fort que oui, le prix des différentes formules augmentera régulièrement désormais. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil.

Pourquoi le prix des abonnements Spotify va augmenter régulièrement

La déclaration du co-président de Spotify Alex Norström, co-président au Financial Times est on ne peut plus claire : “Les augmentations et les ajustements de prix, etc., font partie de notre boîte à outils commerciale et nous le ferons lorsque cela aura du sens“. La question est de savoir ce que cela veut dire. Pas besoin de se lancer dans les hypothèses pour deviner à quoi il pense, l'homme ajoute que chaque hausse des tarifs s'accompagnera de nouvelles fonctionnalités.

Rappelons que chez nous, la dernière augmentation des prix de Spotify n'a rien apporté du tout. Cela n'empêche pas Norström d'affirmer qu'au final, la plateforme veut “que le consommateur soit gagnant“. Difficile de voir comment quand il s'agit de payer plus cher dans tous les cas, que l'on se serve ou non de ces fameux ajouts. Spotify reste confiant cela dit. L'objectif affiché est d'atteindre 1 milliard d’utilisateurs payants. Le service en compte actuellement 276 millions.