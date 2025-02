Spotify règle enfin le bug insupportable des pubs sur les comptes Premium

Depuis quelques jours, les abonnés à Spotify Premium ont constaté l'apparition de publicités lors de leur écoute, comme sur la version gratuite. Bonne nouvelle, les équipes de la plateforme ont enfin réglé le problème.

Il y a quelques jours, nous avons évoqué dans nos colonnes un problème plutôt embêtant du côté des comptes Premium de Spotify. Pour une raison inconnue, de nombreux utilisateurs ont constaté l'apparition de publicités lors de leur écoute, comme sur la version gratuite.

Forcément, les plaintes ont commencé à pulluler sur le forum officiel de l'appli. D'ailleurs, les utilisateurs se sont rapidement demandés s'il ne s'agissait d'une tentative maladroite de la part de Spotify d'imposer des pubs dans sa formule payante, à l'image de ce que fait Amazon dans Prime Video.

Le bug des pubs dans les comptes Spotify Premium est enfin réglé

Fort heureusement, les équipes du service de streaming ont confirmé qu'il s'agissait d'un vilain bug, et non d'une modification intentionnelle. Et bonne nouvelle, la société a annoncé ce 13 février 2025 une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs touchés : le problème est maintenant de l'histoire ancienne.

“Merci pour votre patience pendant que nous examinions le problème ! Nous avons de bonnes nouvelles de nos équipes : un correctif pour les cas où les utilisateurs Premium ont remarqué des publicités en écoutant de la musique a été déployé et vous devriez remarquer une différence immédiatement. Il convient toutefois de garder à l'esprit que les utilisateurs gratuits et Premium peuvent toujours voir des publicités lorsqu'ils écoutent des podcasts”, écrit l'assistance de Spotify sur son site communautaire.

A lire également : Spotify remplit vos recommandations avec de fausses chansons à bas prix pour faire des économies sur le dos des artistes

Les pubs dans les comptes Spotify Premium, un souci récurrent

Notez que ce n'est pas la première fois que des abonnés Spotify Premium se retrouvent avec des coupures pub durant leur écoute. Au fil des années, ce genre de problème est survenu à plusieurs reprises. Généralement, Spotify ouvre un ticket sur son forum pour inviter les utilisateurs à partager différentes informations pour identifier la source du problème. C'est justement ce qui a été fait ici. En effet, les personnes lésées devaient notamment envoyer un message en précisant :

La marque et le modèle de l'appareil sur lequel vous avez constaté la présence de publicité

sur lequel vous avez constaté la présence de publicité La version du système d'exploitation de ce dernier

de ce dernier Le numéro de version de l'application Spotify , à moins que vous utilisiez le site Web

, à moins que vous utilisiez le site Web Le type de publicité reçue

reçue Le détail de ce que vous avez fait pour tenter de résoudre le souci (se déconnecter/reconnecter, vider le cache, désinstaller/réinstaller l'application, essayer sur un autre appareil…).

De votre côté, dites-nous dans les commentaires si le problème est effectivement réglé pour vous ou si vous retrouvez encore des coupures pub entre deux chansons.