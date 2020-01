Spotify peut créer une playlist pour votre chien ou votre chat qui aime la musique

Spotify vient de mettre en place une fonctionnalité pour le moins inattendue : grâce à elle, vous pouvez établir des listes de lecture pour… vos animaux de compagnie !

Voilà une option totalement inédite pour un site de streaming. Spotify vous permet de profiter d’une playlist destinée à votre animal de compagnie. Et la bonne nouvelle, c’est que le service ne nécessite aucun compte payant.

Pour profiter de ce nouveau service, rendez-vous sur la page Spotify spécialement créée à cet effet. Le site vous laisse choisir parmi 5 animaux : l’iguane, le chat, le chien, l’oiseau ou le hamster. Vous devez ensuite sélectionner sa personnalité : relaxe ou énergique, timide ou amicale, apathique ou curieuse… Entrez ensuite le nom de votre animal et téléchargez sa photo si besoin est. Le service se synchronise enfin avec vos propres goûts, ceux que vous avez spécifiés sur la plateforme Spotify. Et c’est parti. Votre animal de compagnie est prêt à se laisser bercer par les rythmes lancinants ou endiablés et proposés par le service de streaming.

La playlist ainsi composée est issue à la fois de musiques que vous avez déjà écoutées, mais qui ne figurent pas nécessairement dans vos favoris, ainsi que de morceaux dont le titre intègre le type d’animal que vous possédez. Nous avons effectué un test à l’aide de notre chien (non non, il n’est pas à la rédaction) et le résultat est plutôt intéressant, même s’il est indéniable (et logique) que la playlist est davantage destinée au maître ou à la maîtresse, plutôt qu’à l’animal de compagnie.

Bien qu’anecdotique, ce service vient s’ajouter à la liste déjà conséquente des fonctionnalités proposées par Spotify, comme le minuteur disponible sur Android ou la possibilité de bloquer les artistes que vous détestez, pour ne citer qu’elles.

