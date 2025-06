Voici le secret du Pixel 10 pour réussir tous vos clichés en gros plan

Google prépare un changement discret mais puissant sur son prochain smartphone. L’objectif reste le même : proposer parmi les meilleurs clichés du marché. Cette fois, la nouveauté concerne un mode photo inattendu, mais très utile au quotidien.

La photo est devenue un critère central sur les smartphones. Si les capteurs évoluent lentement, c’est du côté des logiciels que les marques innovent. Traitement d’image, intelligence artificielle, stabilisation, tout est pensé pour améliorer la qualité sans effort. Google a depuis longtemps misé sur ces technologies avec sa gamme Pixel. Et avec le Pixel 10, une nouvelle fonction pourrait venir enrichir cette approche.

D’après plusieurs fuites relayées par Android Headlines, le Pixel 10 devrait proposer la photographie télé-macro. Cette technologie consiste à utiliser le capteur téléobjectif pour réaliser des photos très rapprochées, là où la plupart des smartphones utilisent un objectif ultra grand-angle. Ce choix permettrait à Google de proposer des clichés plus nets et mieux éclairés. Des marques comme OPPO avec le Find N5 ou OnePlus avec le OnePlus 13 ont déjà expérimenté cette approche, mais elle reste encore peu répandue dans l’univers Android.

Le Pixel 10 utiliserait le zoom pour réaliser des photos macro plus détaillées

L’intérêt pour l’utilisateur est immédiat. Grâce au zoom optique x5, le Pixel 10 pourra capturer des détails fins à distance. Cela évite de coller l’appareil au sujet, ce qui limite les ombres et améliore l’éclairage. C’est particulièrement utile pour photographier des fleurs, des bijoux, des plats ou des insectes. En plus, le téléobjectif est souvent de meilleure qualité optique que le capteur ultra grand-angle, ce qui permet d’obtenir une image plus détaillée et mieux définie.

Google conserverait aussi la macro classique via l’objectif ultra grand-angle. Le smartphone basculera automatiquement sur le capteur le plus adapté selon la distance au sujet, ce qui simplifie l’usage pour tous. Cette double approche combine qualité d’image et simplicité. Le Pixel 10 devrait être présenté le 20 août, pour une sortie prévue le 28 août. Quatre modèles sont attendus, avec de nouvelles couleurs comme Limoncello, Ultra Blue ou Smoky Green. Avec cette nouveauté discrète mais pratique, le constructeur entend bien conserver son avance sur le terrain de la photo mobile, face à Samsung et Apple.