WhatsApp change de cap avec ces publicités s’invitent dans vos Statuts

WhatsApp multiplie les nouveautés pour améliorer les échanges. Entre emojis animés et gestion de la qualité des médias, l’interface évolue. Mais une annonce plus intrusive vient ternir ce tableau.

WhatsApp enchaîne les mises à jour depuis plusieurs semaines. Les utilisateurs Android peuvent bientôt choisir la qualité des photos et vidéos téléchargées automatiquement. Une autre nouveauté permet d’animer les emojis ou de créer des stickers à partir de vidéos personnelles. Même les groupes peuvent désormais être créés sans y ajouter de membres immédiatement. Ces évolutions rendent l’application plus pratique, plus expressive, et plus flexible au quotidien. Mais une nouveauté plus controversée vient s’ajouter à la liste.

Meta a officiellement annoncé l’arrivée des publicités dans la section Statut de WhatsApp. Il s’agit d’une première depuis le rachat de la plateforme en 2014. Ces annonces apparaîtront dans l’onglet Mises à jour, entre les publications habituelles des contacts. Elles prendront la forme de contenus visuels plein écran, similaires aux stories. Cette nouvelle intégration suit une tendance déjà bien installée sur les autres services du groupe, comme Facebook ou Instagram.

WhatsApp introduit des publicités dans les Statuts et autorise les abonnements payants pour les chaînes

Les publicités ne s’affichent que dans la section Statut. Les messages privés, eux, restent chiffrés de bout en bout et ne sont pas concernés. Meta précise que les échanges personnels ne seront jamais utilisés à des fins publicitaires. Cette approche vise à rassurer les utilisateurs, tout en ouvrant un nouvel espace de monétisation. Désormais, visionner les statuts inclura une interaction avec du contenu sponsorisé, avec la possibilité d’envoyer un message à la marque concernée.

En parallèle, WhatsApp renforce les fonctionnalités de ses chaînes. Les créateurs pourront activer des abonnements payants pour diffuser du contenu exclusif à leurs abonnés. Une nouvelle section “Chaînes mises en avant” sera aussi intégrée, pour aider à découvrir des profils populaires ou thématiques. Cette évolution s’inspire clairement des systèmes déjà en place sur Telegram ou Instagram. Les modalités de paiement n’ont pas encore été précisées, mais Meta Pay pourrait être utilisé. Si ces fonctions visent à dynamiser la plateforme, elles marquent aussi un tournant : cette appli, longtemps épargné, devient à son tour un espace commercial comme les autres.