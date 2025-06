Finis les achats accidentels sur le Play Store, ce simple changement va vous sauver la mise

Google met à jour le Play Store avec un changement qui peut facilement passer inaperçu. Il va pourtant éviter bien des mauvaises surprises sur les comptes en banque des utilisateurs.

Vous avez forcément entendu une histoire à propos d'un enfant qui dépense des milliers d'euros en achats in-app alors qu'il joue sur le smartphone d'un de ses parents. Ou sur une tablette, c'est selon. Que ce soit depuis Android ou iOS, le résultat est le même : le compte en banque associé se retrouve dans le rouge. Il existe bien sûr plusieurs moyens de sécuriser la procédure d'achat dans le Play Store ou l'App Store pour éviter cela, mais on ne pense pas forcément à s'en servir.

Ces cas sont extrêmes et heureusement assez rares. Il arrive cependant que certaines personnes fassent un achat d'application sans le vouloir. Quand vous leur demandez comment cela a pu arriver, elles vous répondent en général que c'est parce qu'elles ont de gros doigts et qu'elles ont appuyé sur le bouton de confirmation par accident. Google a visiblement entendu cette excuse trop souvent, au point d'opérer un petit changement pour que ce genre d'incident n'arrive plus.

Google a trouvé comment empêcher les achats accidentels sur le Play Store

Dans la version 46.5.19-31 du Play Store, les équipes de 9to5Google ont constaté que le bouton d'achat d'une application avait changé. Jusqu'à présent, il suffit d'appuyer dessus. Désormais, valider la transaction nécessite de faire glisser un curseur de la gauche vers la droite. Google explique clairement qu'il s'agit “d'éviter les achats accidentels“. En effet, on voit mal comment quelqu'un pourrait faire ce geste sans le vouloir, à moins d'être très distrait.

Cela ne vous empêche pas d'ajouter une couche de protection supplémentaire comme exiger votre empreinte digitale avant l'achat, mais au moins, vous devriez être tranquille même si vous ne le faites pas. D'après les premiers retours, toutes les instances d'achats d'applications via le Play Store affichent le “slider”, que ce soit sur smartphone ou sur Google TV par exemple. Il se peut que vous deviez patienter quelques jours, voire semaines, avant de le voir apparaître de votre côté.