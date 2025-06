Les montres connectées Samsung gagnent des fonctions santé bluffantes grâce à cette mise à jour

La prochaine version de One UI Watch s’annonce plus complète que jamais. Samsung introduit de nouvelles fonctions de santé avancées pour ces montres connectées.

Les montres connectées ne servent plus seulement à afficher l’heure ou les notifications . Depuis plusieurs années, elles sont devenues de véritables outils de suivi de la santé. Sommeil, stress, rythme cardiaque ou activité physique : tout peut désormais être analysé. Et Samsung entend bien renforcer encore cette dimension avec sa prochaine mise à jour.

One UI 8 Watch, actuellement en phase de test, introduira plusieurs nouvelles fonctions liées à la santé et à l’activité physique. Elles concernent le sommeil, l’entraînement, le stress et même les antioxydants présents dans le corps. Certaines seront accessibles dans le cadre d’un programme bêta réservé à un nombre limité d’utilisateurs. Pour en profiter, il faudra également utiliser l’application Samsung Health en version 6.30.2 ou ultérieure.

One UI 8 Watch ajoute un coach de sommeil, un indicateur de stress vasculaire et un suivi antioxydant aux montre connectées Samsung

Parmi les nouveautés, la fonction Guide de coucher (Bedtime Guidance) analyse les trois dernières nuits pour suggérer une heure pour aller au lit optimale. Elle tient compte de la pression du sommeil et du rythme biologique de l’utilisateur. Même en cas d’horaires irréguliers, elle ajuste ses recommandations. Cette fonction nécessite Android 11 ou plus. Elle vise à améliorer la qualité du repos, un facteur de plus en plus surveillé dans les applications de santé.

La fonction Charge vasculaire (Vascular Load) mesure le stress sur le système vasculaire pendant le sommeil. Elle croise des données liées au repos, à l’activité physique et au stress quotidien. Ce suivi avancé est réservé à la Galaxy Watch Ultra et aux modèles lancés après elle. De son côté, le Coach de course (Running Coach) fournit des conseils en temps réel pour aider à mieux s’entraîner, mais il nécessite au minimum une Galaxy Watch 7.

Enfin, l’Indice antioxydant (Antioxidant Index) évalue les caroténoïdes ( des antioxydants naturels) via un capteur optique situé à l’arrière de la montre, disponible uniquement sur la Galaxy Watch Ultra. Cette mesure inédite donne un aperçu de l’équilibre alimentaire. Ces outils renforcent la place des montres Galaxy dans le suivi santé, mais restent réservés aux modèles les plus récents de la gamme.