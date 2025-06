Microsoft rend cette fonction moins utile sur Windows 11, mais c’est pour votre bien

Une récente mise à jour de Windows 11 a modifié le fonctionnement d'une option du système. Elle est désormais moins efficace qu'avant. Microsoft assume et confirme qu'il ne s'agit pas d'un bug.

En dehors de celles qui corrigent des bugs, les mises à jour de Windows 11 sont souvent attendues par les utilisateurs. Elles sont l'occasion de découvrir ce que Microsoft a ajouté à son système d'exploitation pour le rendre plus utile et plus à même de répondre aux besoins de chacun. Mais parfois, on se rend compte qu'après le patch, une option que l'on utilisait régulièrement a disparu ou, au mieux, a vu son fonctionnement modifié. Bien sûr pas dans le bon sens puisque ça la rend moins utile au final.

Lors du Patch Tuesday d'avril dernier, la mise à jour de sécurité mensuelle de Windows, plusieurs personnes ont constaté ce qu'ils sont d'abord pris pour un bug : l'identification via Windows Hello ne fonctionnait pas tout le temps. Il s'agit du système de reconnaissance faciale intégré à Windows. À force d'expérimenter, les internautes ont pu comprendre dans quelle situation ce dernier faisait des siennes.

Cette fonctionnalité de Windows 11 marche moins bien et c'est normal

Il s'avère que Windows Hello n'arrive plus à vous identifier s'il n'y a pas assez de lumière. Pourtant il n'en a pas besoin puisqu'il se sert de capteurs infrarouges pour créer un scan en 3D de votre tête avant de déverrouiller le PC. Désormais, “la reconnaissance faciale Windows Hello nécessite des caméras couleur pour voir un visage visible lors de la connexion“. Autrement dit, n'espérez plus vous en servir dans le noir ou la pénombre.

La raison de ce changement qui s'apparente à une régression est simple : des chercheurs en cybersécurité ont découvert une faille importante dans le système. Elle permettait à une personne mal intentionnée de se faire passer pour un utilisateur légitime et déverrouiller l'ordinateur via Windows Hello. Microsoft a donc dû agir en conséquence, quitte à rendre la fonction moins souple au final. Rappelons à toutes fins utiles que vous pouvez désactiver facilement les services de biométrie de Windows 11, entre autres, pour rendre votre PC plus réactif.